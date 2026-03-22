FC Nantes : Halilhodzic fait une promesse avant Strasbourg !

Alors que le FC Nantes reçoit le RC Strasbourg ce soir en clôture de la 27e journée de Ligue 1, Vahid Halilhodzic a fait une grosse promesse à un supporter des Canaris. Explications.

Halilhodzic à un fan du FC Nantes : « On va gagner pour toi »

Avant-dernier au classement de Ligue 1, le FC Nantes est toujours dans le coup pour se maintenir puisqu’il ne compte que deux points de retard sur l’AJ Auxerre, barragiste. Même s’il est vrai que son match de retard sera contre le Paris SG, l’équipe de Vahid Halilhodzic sait que l’espoir est toujours de mise, mais qu’il ne va pas falloir continuer à accumuler du retard.

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Contre le RC Strasbourg ce dimanche à 20h45, les Canaris veulent lancer une nouvelle dynamique afin d’éviter la relégation. C’est donc un FC Nantes gonflé à bloc qui attend les Alsaciens ce soir au stade de la Beaujoire. Pour y parvenir, le club nantais a besoin de tout le monde, que ce soit les joueurs, mais également les supporters.

Dans cette optique, une séance d’entraînement ouverte au public et aux fans a été organisée le vendredi. Et au cours de cet entraînement, le nouveau coach du FC Nantes a décidé de s’adresser directement aux supporters postés aux grillages. Alors que l’entraînement venait de se terminer, Halilhodzic est allé à la rencontre de Yohann, supporter en situation de handicap, mais qui fait tous les déplacements du FCN.

Une rencontre forte entre les deux figures du FC Nantes, car l’entraîneur des Canaris connaît déjà Yohann par son engagement et l’a remercié en lui lançant : « on va gagner pour toi. » Âgé de 73 ans, Vahid Halilhodzic est une figure du football international, ancien joueur et entraîneur emblématique. Il a dirigé plusieurs clubs et sélections, souvent avec succès, bien que ses relations avec certaines fédérations aient parfois été compliquées.

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Son retour à Nantes se fait dans un contexte délicat, avec le club en difficulté en championnat, ce qui rend sa mission encore plus stratégique pour le club et son image. Premier défi dès ce dimanche soir à la Beaujoire face au RC Strasbourg de Gary O’Neil.

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