Mercato OM : Alerte rouge, McCourt prend une ferme décision

L’Olympique de Marsill, confronté à des difficultés financières, s’apprête à vivre un mercato inédit. Le propriétaire Frank McCourt compte limiter ses investissements cet été.

Mercato : Frank McCourt vers un retrait financier de l’OM

Depuis qu’il a racheté l’Olympique de Marseille en 2016, Frank McCourt a injecté environ 640 millions d’euros dans le club. Son objectif ? Faire de l’OM un grand d’Europe. Sauf que jusqu’ici la formation phocéenne peine à briller sur le scène continentale et enchaine les déceptions en Championnat.

L’OM est actuellement écarté d’une qualification directe pour la prestigieuse Ligue des champions. Les hommes de Habib Beye devront lutter jusqu’au bout pour accrocher une modeste place en Ligue Europa ou en Conference League. Cette fin de saison morose agace les dirigeants. Au point où l’usure gagne le milliardaire américain face à ce bilan sportif insuffisant.

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Le Parisien l’assure, Frank McCourt envisage une réorientation de la gestion de l’OM. Sa nouvelle doctrine est limpide : il ne souhaite plus renflouer seul les caisses du club pour le recrutement. Le natif de Boston privilégierait dorénavant un partage des responsabilités financières.

Un nouvel investisseur attendu à l’Olympique de Marseille

Le rôle de Frank McCourt évoluerait vers celui d’un garant de la pérennité économique, assurant la couverture des déficits de l’Olympique de Marseille. Tandis que les investissements liés au mercato incomberaient prioritairement à un nouvel actionnaire.

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Le propriétaire de l’OM étant lui ouvert à l’arrivée d’un nouvel investisseur. Le nom de Rodolphe Saadé circule en coulisse. Quoi qu’il en soit, cette métamorphose stratégique déterminera si Marseille peut enfin stabiliser son statut d’outsider européen ou si le club s’enfonce dans une ère de restrictions budgétaires.