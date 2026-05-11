Mercato PSG : Un gros transfert se précise, c’est une grande surprise !  

Liverpool fait le forcing pour s’offrir un buteur du PSG lors du prochain mercato estival. Les négociations seraient en bonne voie.

Mercato PSG : Bradley Barcola vers Liverpool cet été ?

Liverpool veut faire ses emplettes au PSG lors du prochain mercato estival. Déjà sur le coup l’été dernier, les Reds accentuent leur pression sur Bradley Barcola. L’ailier parisien, loin d’être indifférent, commence à envisager un avenir loin de la capitale française. Le pressing anglais fera-t-il basculer le destin du jeune international ?

Bradley Barcola sort d’une saison pleine. Il a déjà claqué 12 buts et servi 7 offrandes cette saison. Malgré cette montée en puissance, la hiérarchie de Luis Enrique semble figée. L’entraîneur asturien privilégie le trio Dembélé – Kvaratskhelia – Doué lors des grandes affiches européennes. Cette position de quatrième homme ne plaît pas au crack tricolore.

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Face à cette stagnation apparente, son entourage s’active pour explorer des alternatives dès le prochain mercato. Le profil de Barcola affole l’Angleterre. Si Arsenal, Chelsea et Manchester City surveillent de près ses débordements dévastateurs, c’est bien Liverpool qui montre les dents. Le club de la Mersey, déjà séduit par le joueur il y a un an, a fait de lui une priorité absolue.

Selon les indiscrétions, l’insistance des dirigeants anglais commencerait à porter ses fruits. Barcola se dirigerait vers un oui de principe, séduit par les contours d’un projet sportif où il ne serait plus une simple option de luxe. De son côté, la direction du Paris SG ne compte pas retenir un élément désireux de s’exiler, ouvrant ainsi la porte à un transfert cet été.

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Le timing semble idéal pour Paris. Sous contrat jusqu’en 2028, l’attaquant représente une valeur marchande au plus haut. Après l’avoir acheté 45 millions d’euros en 2023, le club de la capitale pourrait toucher le jackpot. Sur Transfertmarkt, l’ancien Lyonnais vaut 70 millions d’euros. Bradley Barcola semble avoir déjà un pied en Premier League. L’idée de succéder à une légende comme Mohamed Salah à Anfield l’attire.