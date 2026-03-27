‎Bastia-ASSE annulé ? Réunion décisive à venir

‎À dix jours d’un choc attendu en Ligue 2 entre l’ASSE et Bastia, l’ombre d’une annulation plane au-dessus de ce duel. Entre sanctions provisoires, recours possibles et logistique sous tension, une réunion s’annonce déterminante pour savoir si ce rendez-vous tiendra encore debout.

‎Bastia-ASSE : Un match déjà dans la tourmente

‎Les jours passent et l’incertitude demeure. À Furiani, on espérait des semaines paisibles pour préparer la dernière ligne droite du championnat ; c’est tout l’inverse qui se produit. Les incidents survenus mi-mars ont déclenché une réaction immédiate de la LFP, avec huis clos conservatoire et interdiction de jouer sur l’île, une décision vécue comme un coup de massue par la direction bastiaise. Dans les travées du club, on considère la sanction disproportionnée et l’on prépare, dans un silence studieux mais tendu, une riposte devant le CNOSF.

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‎Cette procédure, si elle aboutit, pourrait rebattre les cartes. Les dirigeants corses veulent « remettre de l’ordre dans le récit » et contester fermement les éléments jugés excessifs dans le dossier. Pendant ce temps, l’équipe professionnelle s’entraîne dans une atmosphère suspendue, incapable de savoir où auront lieu ses prochaines batailles.

‎Bastia en quête d’un refuge temporaire

‎Pendant que les juristes s’activent, les logisticiens s’arrachent les cheveux. Trouver un stade disponible, financièrement accessible et homologué pour accueillir Amiens puis l’ASSE relève du véritable casse-tête. Gueugnon tient la corde, Charléty a été évoqué, mais rien n’est encore verrouillé, selon Peuple-Vert. Le moindre déplacement devient une expédition au coût prohibitif, loin du confort de Furiani.

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‎Et le temps joue contre Bastia. À mesure que l’échéance approche, organiser un match « à domicile » à des centaines de kilomètres de l’île devient presque surréaliste. Pourtant, c’est bien la réalité que le club tente de dompter, dans un sprint logistique aussi imprévisible que coûteux.

‎Saint-Étienne dans l’attente, sans certitude

‎L’ASSE, de son côté, avance à pas mesurés. Les Verts avaient coché le 18 avril comme un déplacement exigeant, en terre chaude, où chaque duel respire l’intensité corse. Finalement, ils pourraient se retrouver à affronter Bastia dans un stade neutre, loin de l’atmosphère volcanique habituelle. Un changement total de décor qui modifierait l’énergie d’un match souvent électrique.

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‎Au-delà du sportif, Saint-Étienne doit lui aussi composer avec l’inconnu : planifier un déplacement que l’on ne connaît pas, réserver des hôtels dont on ignore la ville, ajuster une préparation sans repères… Les coachs adorent maîtriser les détails ; là, ils naviguent en pleine brume.

‎La réunion du 8 avril, clé de tout

‎Cette date, désormais entourée d’un trait rouge dans les deux camps, décidera du sort du Bastia–ASSE. Ni les joueurs, ni les staffs, ni les supporters ne savent encore ce qu’ils vivront dans dix jours. Terrain neutre ? Huis clos prolongé ? Report ? Le spectre d’une annulation n’est plus tabou.

‎Une chose est sûre : cette réunion pourrait changer la physionomie d’un match crucial pour la fin de saison. Et si les Verts redoutaient un déplacement piégeux sur l’île de Beauté, ils pourraient bien, finalement, ne jamais y mettre les pieds. Rendez-vous le 8 avril pour lever le voile sur ce feuilleton corsico-ligérien.

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