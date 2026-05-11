Arsenal-PSG : Enorme coup dur avant le choc en LDC

Le PSG et Arsenal avancent vers leur immense rendez-vous européen avec des dynamiques bien différentes. À quelques semaines de la finale de Ligue des champions, les Gunners pourraient perdre un élément essentiel de leur arrière-garde, un scénario qui inquiète sérieusement Mikel Arteta tandis que Paris récupère peu à peu des forces vives.

‎Arsenal-PSG : Le coup de froid qui inquiète Arteta

‎Dans une saison où chaque détail peut faire basculer une finale, Arsenal a peut-être perdu beaucoup plus qu’un simple match d’intensité face à West Ham. Certes, les Londoniens se sont imposés dans la douleur (1-0), mais tous les regards se sont rapidement tournés vers Ben White, contraint de quitter ses partenaires dès la 28e minute après une douleur au genou.

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‎Le défenseur anglais a quitté l’enceinte en boitant, laissant derrière lui une inquiétude palpable. En conférence de presse, Mikel Arteta n’a d’ailleurs pas cherché à masquer son anxiété : « Calafiori était blessé et la blessure au genou de Ben White ne semble vraiment pas bonne du tout », a confié le technicien espagnol. Une déclaration lourde de sens, surtout à l’approche d’un duel européen face à une attaque parisienne explosive.

‎Pourquoi l’absence de Ben White peut changer la finale

Face à l’urgence, Arsenal peut-il battre le PSG sans Ben White ? La réponse mérite nuance. Défensivement, le latéral anglais n’est pas seulement un coureur infatigable ; il représente aussi un élément tactique majeur dans les sorties de balle et l’équilibre du bloc d’Arteta.

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‎Face à un PSG porté par les accélérations d’Ousmane Dembélé et les projections offensives constantes, perdre White pourrait déséquilibrer le côté droit londonien. Voilà pourquoi cette blessure dépasse largement le simple fait divers médical : elle pourrait influencer le scénario même de la finale.

‎Paris retrouve un sourire au meilleur moment

‎Pendant qu’Arsenal retient son souffle, le Paris SG semble voir le ciel se dégager. Touché lors de la demi-finale aller contre le Bayern Munich, Achraf Hakimi devrait, sauf rechute, être disponible pour le grand rendez-vous européen. ‎

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Pour Luis Enrique, ce retour potentiel ressemble presque à une petite victoire psychologique. D’un côté, Arsenal doute ; de l’autre, Paris récupère un homme capable de faire basculer un match en une accélération. À ce niveau-là, le football adore ces détails qui n’en sont jamais vraiment.