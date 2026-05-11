OM : Balerdi vide son sac après le succès au Havre

Leonardo Balerdi et l’OM ont retrouvé un peu d’air au Havre, mais le capitaine marseillais n’a pas masqué les cicatrices d’une période mouvementée. Après le court succès olympien (1-0), l’Argentin a livré un témoignage fort sur les tensions vécues en interne, tout en envoyant un message direct aux supporters avant les prochaines échéances.

OM : Une victoire face au Havre qui soulage sans tout effacer

‎L’OM avait besoin d’oxygène, presque autant qu’un promeneur perdu dans le mistral marseillais. Sur la pelouse havraise, les hommes du club phocéen ont décroché un succès précieux grâce à un penalty transformé par Mason Greenwood. Trois points qui permettent aux Olympiens de rester dans la course aux places européennes, dans un climat pourtant loin d’être serein.

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‎Au coup de sifflet final, Leonardo Balerdi n’a pas célébré avec excès. Le capitaine marseillais a préféré mettre des mots sur les tourments du vestiaire. « C’est important car c’est une période difficile pour nous, pour tout le club et les supporters. On souffre beaucoup de l’intérieur. Ça ne se voit pas. On veut toujours gagner », a confié le défenseur avec une sincérité rare.

‎Le message de Balerdi aux supporters de l’OM

‎À travers sa prise de parole, une réponse implicite émerge clairement : oui, l’OM traverse une zone de turbulences, mais le vestiaire refuse d’abdiquer. Malgré les tensions récentes et le boycott d’une partie des supporters, le groupe semble vouloir resserrer les rangs. ‎Balerdi a d’ailleurs rapidement tourné le regard vers l’avenir.

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« Aujourd’hui on a pris les 3 points. On va aller chercher la même chose à la maison. On sera à la maison, on jouera avec cet avantage. On doit aller gagner, c’est très important pour le club », a-t-il déclaré. Des propose qui ressemblent presque à un pacte avec le public marseillais : souffrir, oui, mais ensemble.