OM : En pleine tourmente, Greenwood se lâche et vide son sac 

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Mason Greenwood a choisi de sortir du silence après le court mais précieux succès de l’OM au Havre (0-1). Entre soutien affiché à Habib Beye, aveu physique et message d’unité, l’attaquant anglais a livré un discours rare qui éclaire les coulisses d’un vestiaire sous pression.
Greenwood sort du silence dans un OM sous tension
Le football marseillais adore les tempêtes, mais il déteste le silence. Dimanche, après avoir inscrit le penalty décisif face au Havre, Mason Greenwood a accepté de regarder la situation en face. L’attaquant anglais, régulièrement ciblé par les critiques ces dernières semaines, n’a pas cherché d’excuses.
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« On a tout donné aujourd’hui. Les dernières semaines n’ont pas été bonnes », a reconnu le joueur au micro de Ligue 1+, comme un constat lucide d’un groupe en perte de sérénité. Derrière cette déclaration, une réalité saute aux yeux : Marseille traverse une période où chaque résultat ressemble davantage à une opération survie qu’à une démonstration de force.
Un soutien assumé à Habib Beye
Au cœur des rumeurs et du bruit médiatique, Greenwood a aussi voulu défendre Habib Beye, preuve qu’en interne, certains liens restent solides malgré les turbulences. « Il y a beaucoup de choses qui sortent dans les médias mais Habib est un bon gars. Je crois en lui et il croit en moi », a-t-il insisté.
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Une sortie loin d’être anodine. À Marseille, afficher publiquement sa loyauté est presque un acte politique. Greenwood semble envoyer un message clair : le vestiaire refuse de céder à la fracture.
Une blessure, un retour rapide… et un objectif
L’ancien joueur de Manchester United a également levé le voile sur sa condition physique. « J’ai eu une petite blessure contre Lille. Je suis peut-être revenu un peu vite. Aujourd’hui je me sentais à 100 % », a-t-il confié. Cette précision répond à une question qui agite les débats : pourquoi Greenwood semblait-il moins tranchant récemment ?
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