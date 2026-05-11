OM : En pleine tourmente, Greenwood se lâche et vide son sac 

Mason Greenwood a choisi de sortir du silence après le court mais précieux succès de l’OM au Havre (0-1). Entre soutien affiché à Habib Beye, aveu physique et message d’unité, l’attaquant anglais a livré un discours rare qui éclaire les coulisses d’un vestiaire sous pression.

‎Greenwood sort du silence dans un OM sous tension

‎Le football marseillais adore les tempêtes, mais il déteste le silence. Dimanche, après avoir inscrit le penalty décisif face au Havre, Mason Greenwood a accepté de regarder la situation en face. L’attaquant anglais, régulièrement ciblé par les critiques ces dernières semaines, n’a pas cherché d’excuses.

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‎« On a tout donné aujourd’hui. Les dernières semaines n’ont pas été bonnes », a reconnu le joueur au micro de Ligue 1+, comme un constat lucide d’un groupe en perte de sérénité. Derrière cette déclaration, une réalité saute aux yeux : Marseille traverse une période où chaque résultat ressemble davantage à une opération survie qu’à une démonstration de force.

‎Un soutien assumé à Habib Beye

‎Au cœur des rumeurs et du bruit médiatique, Greenwood a aussi voulu défendre Habib Beye, preuve qu’en interne, certains liens restent solides malgré les turbulences. ‎« Il y a beaucoup de choses qui sortent dans les médias mais Habib est un bon gars. Je crois en lui et il croit en moi », a-t-il insisté.

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Une sortie loin d’être anodine. À Marseille, afficher publiquement sa loyauté est presque un acte politique. Greenwood semble envoyer un message clair : le vestiaire refuse de céder à la fracture.

‎Une blessure, un retour rapide… et un objectif

‎L’ancien joueur de Manchester United a également levé le voile sur sa condition physique. « J’ai eu une petite blessure contre Lille. Je suis peut-être revenu un peu vite. Aujourd’hui je me sentais à 100 % », a-t-il confié. ‎Cette précision répond à une question qui agite les débats : pourquoi Greenwood semblait-il moins tranchant récemment ?

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