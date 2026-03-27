OL : Brésil – France, un retour manqué pour Endrick !

Endrick, avant-centre de l’OL, a fait son grand retour en sélection du Brésil, mais il a raté le premier rendez-vous de la Seleçao ! Il est resté sur le banc.

OL : Endrick retrouve la sélection du Brésil grâce à Lyon

Prêté par le Real Madrid à l’OL en janvier, mais sans option d’achat, Endrick a réussi son pari. Il s’est bien relancé avec l’équipe de Lyon, en étant décisif en coupe de France, en Ligue Europa et en Ligue 1.

En 14 matchs disputés dans ces trois compétitions avec l’équipe de Paulo Fonseca, l’attaquant de 19 ans à marqué 6 buts et délivré 5 passes décisives. Grâce à ces performances, il a été convoqué par Carlo Ancelotti, un an après sa dernière sélection avec le Brésil.

L’attaquant de l’Olympique Lyonnais est resté sur le banc contre le France

La Séleçao avait deux matchs amicaux au programme pendant cette trêve internationale. Elle a perdu la première contre l’Équipe de France, jeudi soir à Boston (2-1). Mais Endrick n’a pas pris part à cette rencontre. Il est resté sur le banc de touche, d’où il a vu son coéquipier à Madrid, Kylian Mbappé, marquer le premier but des Bleus (32e).

Brésil – Croatie : Une seconde chance pour Endrick ?

Le Brésil affrontera la Croatie, toujours en amical, dans la nuit de mardi à mercredi. Le nouveau buteur de l’Olympique Lyonnais devrait probablement jouer quelques minutes à cette occasion. Carlo Ancelotti devrait lui accorder un bout de temps de jeu, à défaut de le titulariser, en raison de la forte concurrence en attaque.

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Pour rappel, Endrick est International A brésilien depuis novembre 2023. Il totalise 14 sélections et a inscrit 3 buts avec les Auriverde. Toutefois, il n’avait plus été convoqué depuis la lourde défaite du Brésil contre l’Argentine (4-1),le 26 mars 2025.

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