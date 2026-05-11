© Cote combinée au football : méthode de calcul et stratégies

Parmi les différents types de paris qu’on retrouve chez les bookmakers, il y a la cote combinée. Elle consiste à mettre plusieurs événements dans un même ticket afin d’avoir une cote plus élevée. Ce type de paris a des codes et des stratégies qui maximisent les chances.

Lorsqu’on souhaite se lancer dans les paris sportifs ou dans les jeux d’argent en ligne sur des plateformes telles que Betfirst, madisoncasino.be ou Unibet, il est important de comprendre les termes utilisés dans chaque domaine. Si vous souhaitez parier sur le football, l’un des termes auxquels vous aurez certainement affaire est la cote combinée. De nombreux parieurs y ont recours, car elle permet d’obtenir des gains potentiels élevés. Avant d’opter pour une cote combinée, vous devez chercher à comprendre comment cela fonctionne.

Qu’est-ce qu’une cote combinée au football ?

Une cote combinée est une cote qui regroupe des cotes de plusieurs paris individuels au sein d’un même ticket. Ainsi, le gain potentiel de ce ticket dépend de la réussite simultanée de l’ensemble des pronostics formulés. Chaque sélection porte sur un événement indépendant proposé par le bookmaker. En cas d’un seul pronostic erroné parmi les sélections, vous perdez l’intégralité de votre ticket.

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Un combiné commence donc à partir de 2 événements et peut aller à des dizaines, en fonction du site pour lequel vous avez opté. De façon concrète, voici un exemple de pari combiné :

Victoire de Manchester City contre Tottenham : cote 1,50

Plus de 2 buts pour le PSG dans le match contre Lyon : cote 1,7

Un carton rouge dans le match Real Madrid contre Barcelone : cote 2,2

La cote combinée pour ces 3 événements dans votre ticket est de 5,61. Les 3 événements sont bien différents, mais tous doivent être gagnants pour que vous encaissiez votre gain.

Comment une cote combinée est calculée ?

La question que de nombreux parieurs se posent est : comment calculer une cote combinée? Contrairement à la première idée qu’on peut avoir, le calcul ne se fait pas en additionnant les cotes des différents événements présents dans le coupon. Il s’agit plutôt d’une multiplication avec la formule : cote 1 x cote 2 x cote 3 … x cote n.

On comprend donc mieux pourquoi pour l’exemple précédent, la cote totale est de 5,61. Il faut juste faire : 1,5x 1,7 x 2,2 = 5,61. Pour une mise de 20 € par exemple, votre gain potentiel est donc de 112,2 €.

On prend un autre exemple avec cette fois 4 événements dans le ticket, afin de mieux comprendre l’effet multiplicateur :

PSG gagne : cote 1,40

Barcelone gagne : cote 1,6

Bayern Munich gagne : cote 1,5

Plus de 2.5 buts dans Arsenal-Chelsea : cote 1,8.

La cote combinée est : 1,4 x 1,6 x 1,5 x 1,8 = 6,04. Pour une mise de 10 €, le gain potentiel est 60,4 €. Ce qu’il faut remarquer ici, c’est que les 3 premiers événements ont une cote combinée de 3,36. En ajoutant le dernier événement, la cote combinée double presque en allant à 6,04. Cela explique la tentation d’ajouter toujours plus de matchs dans les combinés, alors que le risque augmente avec.

Comprendre l’impact du risque dans un combiné

Plus la cote combinée est alléchante, plus la probabilité d’échec du pari est élevée. Mathématiquement, pour calculer la probabilité de succès d’un combiné, on multiplie les probabilités de réussite de chacun des événements. La probabilité de réussite d’un seul événement se fait en divisant 100 par la cote. Ainsi, un événement avec une cote 2 a une probabilité de réussite de 50%.

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On reprend notre ticket combiné avec 4 événements pour calculer les probabilités :

Liverpool gagne : cote 1,40 – Probabilité : 100/1,4 = 71,42%

Barcelone gagne : cote 1,6 – Probabilité : 100/1,6 = 62,5%

Bayern Munich gagne : cote 1,5 – Probabilité : 100/1,5 = 66,66%

Plus de 2.5 buts dans Arsenal-Chelsea : cote 1,8. – Probabilité : 100/1.8 = 55,55.

La probabilité de réussite d’un ticket ne contenant que les 3 premiers événements est : 0,714 x 0,625 x 0,666 = 0,297, soit 29,7%. En ajoutant un événement, la probabilité de réussite devient : 0,714 x 0,625 x 0,666 x 0,555 = 0,164, soit 16,4% ; elle diminue donc. Tout ce qu’il faut comprendre ici, c’est que plus une cote est élevée, plus la probabilité de réussite est faible.

Quelles sont les stratégies pour réussir des cotes combinées ?

Les paris sportifs impliquent une part de hasard ; il n’existe donc aucune solution pour gagner à 100%. Cependant, il y a des astuces par lesquelles vous pourrez passer pour augmenter vos chances de réussite.

D’abord, limitez le nombre de sélections dans votre ticket à 4 maximum. Les combinés doubles et triples offrent un meilleur compromis entre cote attractive et probabilité de succès. Au-delà de 4 événements, vous entrez dans une zone de loterie où la chance compte plus que les compétences analytiques.

Vous pouvez aussi opter pour la technique du combiné de valeur. Il s’agit de sélectionner des événements avec des cotes qui ont l’air de ne pas vraiment refléter l’événement. Le bookmaker peut estimer par exemple qu’un événement a une probabilité d’occurrence d’environ 52%. Après votre analyse, en considérant des facteurs comme l’état de forme de l’équipe, les statistiques confrontations directes, le stade, etc., vous pouvez considérer que la probabilité de succès de l’événement est bien plus grande. Il ne faut donc pas se baser sur les cotes uniquement lorsque vous faites vos paris.

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Comprendre le fonctionnement de la cote combinée, son profil de risque et quelques stratégies peuvent vous aider à tirer avantage tout en réduisant le risque.