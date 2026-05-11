INFO Mercato : L’Europe s’arrache un monstre de l’AS Monaco

Le mercato estival s’annonce agité autour de Lamine Camara. À seulement 22 ans, le milieu de terrain sénégalais s’est progressivement installé comme l’un des profils les plus prometteurs de l’effectif de l’AS Monaco, et attire l’attention de plusieurs grandes écuries européennes.

Mercato AS Monaco : Lamine Camara en route pour la Premier League ?

Arrivé à l’AS Monaco en 2024 en provenance du FC Metz, Lamine Camara n’a pas tardé à trouver ses marques. Le jeune milieu s’est imposé au fil des semaines comme une option fiable dans le système monégasque. Cette saison, il a pris part à 30 matchs toutes compétitions confondues, avec un but inscrit et quatre passes décisives à son actif.

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Lié au club jusqu’en 2029, le joueur est évalué à environ 35 millions d’euros selon Transfermarkt. Une valeur déjà en hausse, et qui pourrait encore grimper si la concurrence s’intensifie cet été. Recruté pour 15 millions d’euros, il représente déjà une belle opération potentielle pour l’AS Monaco, qui n’est toutefois pas pressé de s’en séparer.

Une rude concurrence !

D’après les informations de L’Équipe, Liverpool suit de près la progression du joueur et envisagerait une offensive dès l’ouverture du mercato estival. Le profil de Lamine Camara plaît particulièrement au club anglais, qui y verrait un renfort intéressant pour son milieu de terrain. Mais les Reds ne sont pas seuls sur le dossier. Newcastle garde également un œil attentif sur le joueur depuis plusieurs mois et continue de surveiller ses performances.

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Manchester City fait aussi partie des clubs intéressés, tout comme Chelsea, Tottenham et Aston Villa. Autant dire que la lutte s’annonce intense autour du milieu monégasque, dont l’été pourrait rapidement s’animer sur le marché des transferts.

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