Mercato OM : Benatia rêve d’un coup sensationnel à Paris !

Quelques semaines avant son départ de l’OM, Medhi Benatia est toujours en quête de nouvelles pépites. Le directeur sportif sortant vise toujours Ilan Kebbal de Paris FC.

Mercato Medhi Benatia prêt à rapatrier l’enfant du pays, Ilan Kebbal

L’Olympique de Marseille garde les yeux rivés sur le prochain mercato, même si de profonds changements se profilent. Un nouveau directeur sportif est attendu afin de remplacer Medhi Benatia sur le départ. Mais avant de s’en aller, le dirigeant marocain a réactivé une piste bien connue des supporters : celle menant au talentueux Ilan Kebbal.

Lire aussi : Mercato OM : Alerte rouge, McCourt prend une ferme décision

Le maître à jouer du Paris FC sort d’un exercice particulièrement convaincante dans la capitale. Il a été l’auteur de neuf réalisations et quatre passes décisives cette saison. Ces performances ne font que confirmer le potentiel que Medhi Benatia avait déjà décelé lors des précédents mercatos.

Un intérêt réciproque pour l’OM

Ces tentatives de l’OM étaient restées vaines faute de timing. Mais le contexte actuel semble favoriser une issue positive dans ce dossier. L’insider Adam assure qu’Ilan Kebbal, désormais âgé de 27 ans, est favorable au projet OM. Natif de Marseille, le milieu offensif verrait d’un très bon œil un retour aux sources après trois saisons pleines au PFC.

🚨 #ExcluOM



🔹Malgré la réorganisation en interne, l’OM suit la situation d’Ilan Kebbal pour cet été.



‼️Auteur de 9 buts et 4 P.D cette saison, le natif de Marseille voit d’un bon œil un retour dans sa ville natale, après 3 années pleines au PFC https://t.co/EkNahjFv9O pic.twitter.com/M8oo2vg9dy — Adam 🇵🇸 (@Adammser) May 11, 2026

Lire la suite sur l’OM :

Mercato OM : Un gros deal est bouclé à Marseille

À voir

Mercato PSG : Un terrible verdict tombe pour Lucas Chevalier

Mercato : Coup de tonnerre ! L’OM chasse Aubameyang cet été

Son recrutement apporterait une créativité indispensable au sein d’un effectif marseillais en quête de nouveau souffle. Entre la volonté du joueur de retrouver sa terre natale et la cour assidue de l’OM, tous les voyants semblent au vert pour ce coup spectaculaire. Reste désormais à transformer cet intérêt en un accord définitif. Cela ne sera pas chose aisée.