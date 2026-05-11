Mercato PSG : Un terrible verdict tombe pour Lucas Chevalier

Totale désillusion pour Lucas Chevalier. Un an seulement après son arrivée en fanfare, l’ancien gardien de but du LOSC Lille pourrait déjà faire ses valises pour quitter le PSG lors du prochain mercato d’été.

Mercato PSG : Lucas Chevalier chassé par Renato Marin ?

Arrivé pour succéder à Gianluigi Donnarumma, qui a rejoint Manchester City, Lucas Chevalier n’a pas convaincu sur la durée. Ses prestations ont ouvert la porte à Matvey Safonov, désormais mieux positionné dans la hiérarchie. Relégué sur le banc, l’international français voit sa situation se fragiliser, d’autant que son statut en équipe de France reste incertain à l’approche de la Coupe du monde.

Lisez aussi : Mercato : Le PSG annonce sa décision pour Lucas Chevalier !

À voir

Mercato PSG : Un gros transfert se précise, c’est une grande surprise !

D’ailleurs, lors de la 33e journée de Ligue 1 face au Stade Brestois, c’est Renato Marin, habituellement troisième dans la rotation, qui a été titularisé par Luis Enrique dans le cadre du turnover. Une opportunité qu’il a su exploiter, renforçant encore un peu plus la concurrence dans les buts du Paris Saint-Germain.

En effet, selon les informations du journal L’Équipe, l’avenir de Lucas Chevalier pourrait s’écrire loin de Paris. Dans un article publié ce lundi, le quotidien sportif évoque la possibilité d’un départ dès cet été si la hiérarchie ne bouge pas.

« Dans ce contexte, si Luis Enrique ne rebat pas les cartes à l’intersaison, un départ n’est pas à exclure. Cela dépendrait en partie de la somme exigée par les dirigeants parisiens, qui ont déboursé 55M€ pour faire venir l’ex-Lillois, voire de leur disposition à accepter un prêt », explique le média francilien. Ce qui est certain, c’est que Luis Enrique a les idées très claires sur ce sujet. Un prêt n’est pas exclu, tout comme une réflexion plus large des dirigeants parisiens sur son avenir.

Renato Marin promu numéro 2 ?

Déjà convaincant contre le FC Lorient quelques jours plus tôt, Renato Marin a multiplié les arrêts importants face au Stade Brestois et continue d’impressionner par son calme, sa qualité au pied et sa personnalité malgré son très jeune âge. D’après L’Équipe, ses prestations pourraient désormais avoir un véritable impact sur les réflexions du Paris SG pour la saison prochaine.

À voir

Mercato OM : Alerte rouge, McCourt prend une ferme décision

Lisez aussi : ‎Mercato PSG : Lucas Chevalier a choisi son futur club

En interne, l’international espoir italien de 19 ans serait considéré comme un profil très complet avec un énorme potentiel de progression. Relégué derrière Matvey Safonov depuis plusieurs mois, le gardien français pourrait difficilement accepter durablement un rôle de doublure au sein du club parisien.

Lire la suite sur le PSG

Mercato : La tendance se précise pour Lucas Chevalier !

‎Mercato PSG : Déjà la fin pour Lucas Chevalier ?

À voir

INFO Mercato : L’Europe s’arrache un monstre de l’AS Monaco

Dans ce contexte, un départ de Lucas Chevalier n’est plus totalement écarté et Renato Marin apparaît désormais comme une option crédible pour devenir le numéro deux du PSG la saison prochaine derrière Matvey Safonov.