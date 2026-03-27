Mercato : Le Stade Rennais passe à l’offensive pour Messi

Le Stade Rennais, en quête d’un renouveau offensif sur le mercato, a jeté son dévolu sur un jeune talent dont l’ascension affole déjà l’Europe. Le club breton serait prêt à investir lourdement pour arracher à Strasbourg une promesse aussi intrigante que convoitée.

Mercato Stade Rennais : Le SRFC dégaine une offre pour Messi

‎À Rennes, l’air du changement souffle fort depuis l’arrivée de Franck Haise, et le technicien breton n’a pas tardé à identifier sa priorité sur le mercato : un ailier explosif, capable de dynamiter les défenses. Son regard se serait arrêté sur Rayane Messi, 18 ans, l’un des joyaux les plus précoces de Strasbourg. Selon But, loin d’être impressionné par son jeune âge, le SRFC aurait envoyé une proposition ferme de 13 M€, preuve d’une ambition clairement assumée.

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‎L’histoire du joueur a pourtant tout d’un roman à rebondissements. Recruté pour une somme modeste et balloté entre Dijon, Pau puis l’Arabie saoudite, Messi a connu un début de carrière tumultueux avant de retrouver son équilibre. C’est là-bas, dans un championnat où l’on se brûle vite les ailes, qu’il a repris son envol, titulaire, efficace, et surtout… remarqué.

‎Une pépite qui embrase le marché

‎La progression fulgurante du jeune ailier n’a pas tardé à réveiller les prédateurs européens. Chelsea, PSG, Dortmund, Barça, Bayern : la liste ressemble plus à un casting de Ligue des Champions qu’à un simple mercato d’été. Le Stade Rennais, conscient du danger, tente donc un coup d’avance pour éviter l’éternel refrain du “trop tard”. ‎Strasbourg, toutefois, n’a aucune intention de laisser filer son diamant brut sans se battre.

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Sous contrat jusqu’en 2030, valorisé modestement (1 M€ selon Transfermarkt) mais suivi de très près par plusieurs scouts prestigieux, Rayane Messi est plus qu’un prospect : c’est un pari sur l’avenir, potentiellement très lucratif. Les dirigeants alsaciens aimeraient le voir s’épanouir en Ligue 1 avant d’envisager une vente, et l’Eintracht Francfort s’est également ajouté à la liste des prétendants.

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