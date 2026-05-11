OL : Ligue des champions, comment Lyon s’est sabordé

Surpris par Toulouse FC, l’OL s’est n’a plus son destin en mains pour la qualification directe en Ligue des champions et reste sous la menace de Rennes pour le tour préliminaire de la C1.

L’OL lâche le ticket de la C1 au profil du LOSC, Rennes menace pour le tour préliminaire

La série de 4 victoires d’affilée de l’OL a été stoppée net par Toulouse FC, au stadium. Les Gones se sont inclinés devant les Violets (2-1), dimanche, lors de la 33e et avant dernière journée de Ligue 1. Cette défaite tombe au pire moment, car Lyon perd la troisième place, directement qualificative en Ligue des champions, au profit du LOSC.

Vainqueurs de l’AS Monaco (0-1), les Lillois ont profité de la défaite des Lyonnais pour reprendre leur place sur le podium. Désormais, Lille a toutes les cartes en main pour accompagner le PSG et son dauphin, le RC Lens, en C1.

Quant à l’Olympique Lyonnais, il doit lutter pour s’accrocher à la 4e place, qui donne droit au tour des préliminaires. Pour cette place, les Gones sont sous la menace du Stade Rennais, qui est en embuscade à 1 petit point.

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La dernière journée du championnat s’annonce donc palpitante pour Lille (61 points), Lyon (60 points) et Rennes (59 points). Ces trois clubs restent évidemment en course pour la 3e place du podium final de la Ligue 1.

Les scénarios possibles pour que l’OL finissent sur le podium

L’OL n’a certes plus ses cartes en main pour le dernier ticket de la Ligue des champions, mais peut rêver de dépasser le LOSC. La première condition ? L’équipe de Paulo Fonseca doit remporter son match contre le RC Lens et espérer que celle de Bruno Genesio ne gagne pas, à domicile, contre l’AJ Auxerre.

Deuxièmement, Lyon peut passer devant Lille, grâce à un match nul face aux Lensois. Mais uniquement en cas de défaite des Lillois et aussi des Rennais à Marseille. Dans cette probabilité, les Gones et les Dogues auront chacun 61 points, mais les premiers auront l’avantage à la différence de buts générale.

Au pire des scénarios, le club rhodanien finirait à la 5e place. Dans ce cas de figure, il jouera la Ligue Europa, comme lors de cette saison.

Les regrets de Fonseca et Tolisso

Avant l’ultime journée de la Ligue 1, l’OL nourrit naturellement des regrets pour la défaite à Toulouse. « Nous savions que jouer au Stadium est toujours difficile. J’avais parlé avant le match de la difficulté de cette rencontre. […] Je pense que nous ne devons pas prendre ce deuxième but », a regretté Paulo Fonseca.

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Quant à Corentin Tolisso, auteur du but égalisateur, il rêve d’une dernière chance de retrouver la 3e place. « Le fait d’avoir donné de l’espoir aux supporters fait que c’est forcément frustrant aujourd’hui. Ce n’est pas fini, mais on n’a plus totalement notre destin entre les mains », a réagi le capitaine de Lyon.