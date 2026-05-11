ASSE : Un nouvel gros échec de Kilmer Sports Ventures en vue

L’ASSE a peut-être tout perdu en ne se qualifiant pas directement pour la montée en Ligue 1. Avant même le match de play-off 2, Walid Acherchour évoque une désillusion pour Kilmer Sports Ventures (KSV).

L’ASSE passe a coté de la montée directe en Ligue 1

L’ASSE a fini à la 3e place de Ligue 2, derrière l’ES Troyes AC et son dauphin Le Mans FC. Elle n’est donc pas qualifiée pour la montée directe en Ligue 1 et passe ainsi à côté de son objectif. Désormais, l’équipe stéphanoise doit disputer trois matchs supplémentaires pour espérer retrouver la Ligue 1.

D’abord un premier match à élimination directe (play-off 2), contre Rodez ou le Red Star dès vendredi prochain. Ensuite deux autres rencontres avec le 16e de la Ligue 1, probablement l’OGC Nice, l’AJ Auxerre ou Le Havre AC.

En effet, l’AS Saint-Etienne était deuxième à 3 journées de la fin de la saison régulière. Elle s’est mise toute seule en difficulté par la suite, dans le décisif sprint final du championnat. La défaite (2-0) contre le SC Bastia, alors dernier au classement, a été le point de bascule pour les Verts. Ils se sont inclinés après contre deux concurrents directs, l’ESTAC (0-3) et Rodez AF (2-1).

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Doublée par Le Mans SC à l’issue de la 32e journée, l’équipe de Philippe Montanier a remporté son dernier match contre Amiens SC (5-0), mais cela n’a pas suffi pour passer devant les Manceaux, qui ont aussi remporté leur ultime match à Bastia (2-0).

Saint-Etienne : 22 M€ pour une décevante 3e place de Ligue 2

Avant le play-off 2 et probablement les deux matchs cruciaux de barrages contre une équipe de Ligue 1, l’ASSE a déçu le chroniqueur Walid Acherchour. Selon lui, les Stéphanois devaient valider leur retour en Ligue 1 sans passer par les barrages, vu l’investissement de KSV cette saison.

« L’AS Saint-Etienne avait tout, sur cette fin de saison, pour aller chercher cette deuxième place. Et quand tu vois les moyens mis à disposition par rapport à ce qu’a eu Le Mans, quand on voit le budget, quand on voit l’attaque qu’il y a, avec Lucas Stassin, Augustine Boakye, Zuriko Davitashvili, Irvin Cardona, même avec Joshua Dufus, c’est quand même très décevant », a commenté le journaliste sportif sur RMC.

D’après Transfermarkt, le groupe canadien aux commandes de l’ASSE a investi près de 22 millions d’euros, hormis le transfert de Pierre Ekwah, qui n’a pas joué avec les Verts, pour renforcer son équipe pendant les mercato d’été et d’hiver.

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Le constat du confrère est sans équivoque. Les Stéphanois sont retombés « un peu dans leurs travers, et les trois défaites de suite leur ont fait très mal » selon lui. « Je ne comprends pas comment Saint-Étienne n’est pas aujourd’hui en Ligue 1, à l’heure où on parle », s’est étonné Walid Acherchour, en conclusion.