FC Nantes : Ça chauffe, Kita a pris une grande décision après la relégation   

Le président du FC Nantes, Waldemar Kita ne cédera pas à la pression des supporters. Pas question de vendre le FCN malgré la relégation.

FC Nantes : Waldemar Kita ne quitte pas le navire

Waldemar Kita ne lâchera rien. Malgré la chute du FC Nantes en Ligue 2, le propriétaire refuse de vendre, prêt à éponger les pertes de cette relégation. Les critiques acerbes des supporters glissent sur lui. Pour certains, cette descente était l’occasion idéale d’un nouveau départ, d’une vente salvatrice.

Luc Dayan, ancien président du club avant l’ère Kita, balaie pourtant cette hypothèse. Selon lui, il est illusoire d’attendre un départ immédiat. Mieux encore, il juge cette fidélité bénéfique. Abandonner le club maintenant, alors que sa valeur marchande s’est effondrée avec la perte de l’élite, serait une catastrophe financière et structurelle.

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L’homme d’affaires, aujourd’hui à la tête des Metropolitans de Levallois-Perret, s’est confié longuement dans les colonnes de Ouest-France. Luc Dayan rappelle que le patron du FC Nantes a investi des sommes colossales pour un bilan sportif maigre, mais avec une gestion financière solide. Les comptes sont restés à l’équilibre, même au prix de gros efforts personnels du propriétaire.

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Pourquoi arrêterait-il maintenant ? S’il se retire en Ligue 2, il perd tout son investissement passé. Le maintien de la famille Kita à la direction du FC Nantes est une assurance contre la faillite, du moins tant que les moyens suivent. « C’est le jour où il décide d’arrêter qu’il faudra s’inquiéter », prévient Dayan. Les Kita ne vont donc pas partir dans les prochains mois.