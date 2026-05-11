Mercato PSG : Luis Campos prépare un coup dingue en Ligue 1   

Le PSG lorgne le serial buteur du Stade Rennais pour le prochain mercato estival. Les dirigeants rennais ne sont pas vendeurs.

Mercato : Le PSG traque le nouveau phénomène du Stade Rennais

Le directeur sportif du PSG, Luis Campos cherche un avant-centre pour la saison prochaine. Le coach parisien, Luis Enrique mise sur le trio Khvicha Kvaratskhelia, Désiré Doué et Ousmane Dembélé. L’ogre parisien se prive d’un véritable numéro 9 de métier. Si une opportunité se présente sur le marché, le club de la capitale compte bien s’en saisir.

Cette perle rare existe, et elle brille déjà en Ligue 1. Selon les informations de Transferfeed, Esteban Lepaul figure désormais sur les tablettes du Paris SG. L’avant-centre rennais survole la compétition grâce à une efficacité redoutable devant le but. Cette saison, il a fait trembler les filets à 20 reprises. Le crack français est le meilleur buteur de la saison en Ligue 1.

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Les dirigeants parisiens envisagent de passer à l’attaque cet été. Mais l’affaire est complexe. Le buteur de 26 ans attire les regards des plus grands d’Europe. Le Paris Saint-Germain n’est pas seul sur le coup. L’Inter Milan, l’Atlético Madrid, Naples et le Benfica Lisbonne surveillent aussi de très près ses performances.

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Esteban Lepaul a paraphé un bail de quatre ans avec Rennes. À l’époque, le transfert s’élevait à 13,5 millions d’euros. Suite à ses solides performances, la direction du Stade Rennais a tranché pour l’avenir de sa pépite. Pas de départ cet été. Pour arracher la signature du joueur, le Qatar devra sortir le chéquier et proposer une offre impossible à refuser.