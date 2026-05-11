PSG : Urgent ! Luis Enrique lance un message-choc au RC Lens

Le PSG touche désormais le titre du bout des doigts. Grâce à sa courte, mais précieuse victoire contre le Stade Brestois (1-0) dimanche soir au Parc des Princes, le club parisien a quasiment sécurisé un nouveau sacre en Ligue 1 à deux journées de la fin. Luis Enrique a tenu à le faire comprendre au RC Lens.

PSG : « Je pense qu’on est champions à 99,9% », prévient Luis Enrique

Avec sa victoire face au Stade Brestois lors de la 33e journée de Ligue 1, le PSG a conforté son avantage de 6 points sur son dauphin, le RC Lens, dans la course pour le titre de Champion de France. À deux matchs de la fin du championnat, les Lensois rêvent toujours de détrôner le Paris Saint-Germain, les deux clubs devant disputer un match en retard ce mercredi au stade Bollaert-Delelis.

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Cependant, l’entraîneur parisien, Luis Enrique, pense qu’avec un écart de six points et 15 buts de différence, le Paris SG est déjà champion de France. Présent en conférence de presse, Luis Enrique n’a d’ailleurs pas caché sa confiance concernant l’issue du championnat.

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« Je crois qu’on avait besoin de ces trois points. Je pense qu’on est champions à 99,9 %. Ça nous permet de préparer les deux matchs de championnat (Lens et Paris FC) dans les meilleures conditions et arriver au mieux pour la finale de Ligue des Champions du 30 mai », a notamment déclaré le technicien espagnol.

Sauf catastrophe, le PSG est sacré champion de France

Selon les projections statistiques, le PSG dispose désormais de 99,998% de chances de terminer champion de France. Pour perdre le titre, le scénario devrait être totalement improbable : une défaite contre le RC Lens puis contre le Paris FC, combinée à deux victoires des hommes de Pierre Sage face aux Parisiens puis l’Olympique Lyonnais.

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Même dans cette hypothèse, les Sang et Or devraient encore combler un énorme retard à la différence de buts. Le PSG affiche actuellement un +44 contre +29 pour le RCL, soit quinze buts d’écart à renverser en seulement deux matchs.

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Autant dire que sauf cataclysme, le Paris Saint-Germain devrait rapidement officialiser un nouveau titre avant de pouvoir se concentrer pleinement sur la finale de Ligue des Champions contre Arsenal à Budapest, en Hongrie.