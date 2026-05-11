Révolution à l’OM : Stéphane Richard hausse le ton !

Face à la crise qui secoue l’OM, le nouveau président ne reste pas les bras croisés. Stéphane Richard, qui entrera officiellement en fonction en juillet prochain, mène déjà des actions fortes en interne.

OM : Stéphane Richard reprend les rênes avec fermeté

L’heure est à la reprise en main à l’Olympique de Marseille ! Le club entraîné par Habib Beye était récemment marqué par une fracture entre l’effectif et l’état-major phocéen. Ce climat tendu s’est amplifié suite à un incident survenu lors de la mise au vert à la Commanderie : l’arrosage du coordinateur sportif Bob Tahri à l’extincteur.

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Ce dérapage disciplinaire a entraîné la mise à l’écart immédiate de Pierre-Emerick Aubameyang pour le voyage au Havre. Cette sanction est un signal fort sur la tolérance zéro désormais en vigueur à l’OM. Face à cette situation inquiétante, Stéphane Richard a choisi de monter personnellement au front.

Un discours fédérateur à l’Olympique de Marseille

Aux côtés d’Alban Juster, le nouveau président de l’OM a pris la parole pour s’adresser aux troupes et exiger un sursaut d’orgueil, rapporte RMC Sport. Sa présence au Havre (0-1), lors de la 33e journée, s’inscrivait dans cette optique. L’arrivée probable de Grégory Lorenzi au poste de directeur sportif devrait servir de socle au futur projet OM.

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Et même si la qualification directe pour la Ligue des Champions s’est envolée, l’OM refuse de renoncer à l’Europe. L’objectif est désormais de sécuriser une place en Ligue Europa afin de sauver la saison. L’ultime match contre le Stade Rennais promet ainsi d’être électrique, avec certainement Stéphane Richard dans les tribunes du Vélodrome.