OM Mercato : énorme doute autour de Bilal Nadir, un départ gratuit menace Marseille

Bilal Nadir fait partie des joueurs surveillés de près à l’OM ce mercato estival en approche. En fin de contrat en juin 2026, le milieu de terrain pourrait devenir un vrai dossier sensible pour l’Olympique de Marseille. Plusieurs clubs suivent déjà sa situation.

OM : Bilal Nadir, le dossier qui inquiète déjà Marseille

Bilal Nadir avance doucement mais sûrement dans la hiérarchie de l’OM. À seulement 22 ans, le milieu franco-marocain conserve une vraie cote sur le marché malgré son faible temps de jeu. Malgré une valeur marchande estimée à 9 millions d’euros sur Transfermarkt, il n’a disputé que 5 matchs cette saison.

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Son contrat arrive à échéance en juin 2026, ce qui oblige déjà la direction marseillaise à anticiper le coup. Dans cet effectif en reconstruction permanente, laisser partir un profil aussi prometteur gratuitement serait un mauvais signal pour les jeunes du club.

Selon plusieurs observateurs du marché, des clubs espagnols et italiens gardent un œil attentif sur son évolution. D’après nos informations, l’entourage du joueur n’exclut aucune option au regard de sa lente prise en compte dans à l’Olympique de Marseille cette saison.

Mercato : Cagliari et Sassuolo s’accrochent au marseillais

D’office, Villarreal FC s’est véritablement positionné pour l’avoir mais Girona lui fait la concurrence sur ce possible transfert. Notre source indique l’existence de deux autres pistes en Italie. Cagliari Calcio et l’US Sassuolo regardent présentement vers la cité phocéenne.

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L’OM, qui ne peut se permettre de perdre gratuitement un joueur estimé à 9 millions d’euros, pourrait le prolonger pour le laisser ensuite filer en prêt ou même le revendre dans les prochaines semaines, à l’ouverture du mercato estival.