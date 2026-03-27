Mercato OM : Accord conclu pour l’arrivée de Yves ?  

La direction de l’OM guette une opportunité en or en Premier League. L’international malien, Yves Bissouma est sur la short-list du club phocéen pour le mercato estival.

Mercato OM : Yves Bissouma attendu à Marseille cet été ?

L’OM s’intéresse de près à un international malien libre en juin prochain. Les dirigeants phocéens mettent les bouchées doubles pour offrir à Habib Beye une équipe compétitive la saison prochaine. Selon le média Transferfeed, les pensionnaires du Vélodrome ont coché le nom de Yves Bissouma.

Actuellement sous les couleurs de Tottenham, Yves Bissouma voit son bail expirer très bientôt. Cette situation contractuelle avantageuse attire de nombreux prétendants européens, dont Galatasaray et le Panathinaikos. Un transfert sans aucune indemnité est désormais envisageable pour Marseille.

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Âgé de 29 ans, le milieu défensif possède une expérience solide acquise en Premier League. Son impact physique et sa capacité à stabiliser le jeu séduisent l’état-major olympien. Marseille veut du muscle, de l’expérience et de la sérénité au cœur du terrain.

Plusieurs écuries suivent de près l’international malien. Le club phocéen devra donc agir avec rapidité et détermination, car le dossier pourrait s’accélérer brusquement dès l’ouverture du marché. Recruter le natif d’Issia permettrait de limiter les coûts de transaction. Ce type d’opération à zéro euro séduit les décideurs marseillais.

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