Mondial 2026 : Arda Güler et Turquie, surprise de cet été ?

Les championnats nationaux arrivant à terme et l’été qui approche dangereusement, ça annonce aussi une Coupe du Monde 2026 d’anthologie. On peut alors se demander, est-ce que la sélection turque est prête à retrouver la scène mondiale après 24 ans ?

Turquie : Un souffle nouveau

On y arrive de plus en plus rapidement. Le mois de mai passe à une vitesse, et juin se rapproche dangereusement, comme pour nous annoncer que l’on va vivre une Coupe du Monde de légende. Parmi les 48 équipes présentes, certaines découvrent la compétition, d’autres la retrouvent. C’est le cas de la sélection turque, qui retrouve enfin la scène mondiale après 24 années d’absence et cette fameuse troisième place en 2002.

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À un mois pile du début de la compétition, focus sur le Milli Takim. Fort d’un Euro 2024 fabuleux, en étant une des équipes les plus plaisantes à voir jouer, la Turquie a enfin retrouvé sa place. Et tout ça grâce à une génération nouvelle, qui brille aujourd’hui dans des clubs européens, mélangeant expérience et nouveauté, qui n’est due qu’à un homme : Vincenzo Montella.

Connaissant déjà bien le pays après avoir été coach d’Adana Demirspor, le tacticien italien a ensuite pris la relève de l’Allemand Stefan Kuntz, n’ayant pas été à la hauteur, avec un objectif précis : pratiquer un football de qualité. Et c’est exactement ce que proposent ces hommes. Avec des stars telles que Hakan Çalhanoğlu, Arda Güler, Kenan Yıldız ou encore Can Uzun, les Ay-Yıldızlılar peuvent espérer un gros parcours en CDM.

Une génération dorée

Avec en capitaine Hakan Çalhanoğlu, le joueur de l’Inter est l’homme désigné pour mener ses coéquipiers à la victoire. Fort d’un excellent jeu de passe et d’une vista époustouflante, avec le numéro dix sur le dos, il montre l’exemple à suivre. Entouré par Ismail Yuksek et Arda Güler, ils ont tous les deux un rôle bien défini. L’un récupère le ballon tandis que l’autre est le métronome de l’attaque.

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Avec les deux ailes occupées à gauche par le numéro dix Turinois, Kenan Yıldız, et le côté droit par la machine Barış Alper Yılmaz, il n’y a rien à craindre à ce niveau-là. En défense, Merih Demiral règne en tour de contrôle, accompagné à sa gauche par Abdülkerim Bardakcı Au poste de latéral, Ferdi Kadıoğlu, buteur contre la Roumanie en barrage, combine de manière limpide et technique avec Kenan Yıldız.

De l’autre côté, Mert Müldür fait parler son explosivité pour accompagner Barış sur l’aile et proposer des solutions de passe simples. Uğurcan Çakır, auteur d’une superbe saison sous le maillot de Galatasaray, protège ses buts comme un empereur. Devant, c’est Kerem Aktürkoğlu qui s’occupe de finir les actions, en témoigne son but envoyant le pays en Coupe du Monde.

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