Mercato OM : Accord conclu, un joueur plie ses bagages  

Amine Harit ne veut pas revenir à l’OM. Le Marocain aurait décidé de rester définitivement en Turquie.

Mercato OM : Amine Harit va-t-il revenir à Marseille ?

Amine Harit s’épanouit en Turquie. Prêté par l’OM à Basaksehir depuis mi-septembre, le milieu offensif marocain est devenu indispensable. Ses performances séduisent. Désormais, il a tranché pour son avenir. L’international souhaite prolonger son aventure stambouliote au-delà du simple prêt.

Arrivé en Turquie, Harit a immédiatement trouvé ses marques. Son club occupe actuellement la 5e place de SüperLig, porté par la vision de jeu de l’ancien Marseillais. Bien que trois matchs lui aient échappé à cause de pépins physiques, sa direction le considère déjà comme un pilier du onze de départ. Avec un but et quatre passes décisives en vingt rencontres, Harit confirme qu’il a la force dans les jambes.

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Le joueur de 28 ans se projette à Istanbul. Selon les informations de La Provence, il aurait informé ses dirigeants de son désir de rester définitivement sur les bords du Bosphore. Mais un problème de taille bloque les discussions : son salaire. Ses émoluments actuels pèsent lourd sur les finances du club turc.

Sous contrat avec l’Olympique de Marseille jusqu’en 2027, le milieu espère qu’un terrain d’entente financier sera trouvé. La décision finale appartient désormais aux dirigeants marseillais. Accepteront-ils de faciliter son départ pour alléger leur masse salariale ?

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