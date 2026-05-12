Mercato Toulouse FC : Un Champion du monde prêt à prolonger

Le Toulouse FC avance déjà sur plusieurs dossiers importants en vue de la saison prochaine. Parmi eux, celui de Djibril Sidibé semble prendre une tournure positive ces derniers jours.

Mercato Toulouse FC : Les Violets poussent pour garder Djibril Sidibé

Arrivé à Toulouse lors du mercato estival 2024 après son passage à l’AEK Athènes, Djibril Sidibé pourrait finalement prolonger son séjour chez les Violets. Selon les informations de L’Équipe, le TFC a transmis ces derniers jours une proposition de prolongation au champion du monde 2018. Le contrat proposé porterait sur une saison supplémentaire, avec une autre année en option.

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Le club violet souhaite poursuivre l’aventure avec l’ancien Monégasque. Grâce à son vécu et son leadership, le joueur de 33 ans s’est imposé comme un élément important du groupe toulousain cette saison. Très utilisé par le staff, il a disputé 35 rencontres toutes compétitions confondues, avec un bilan de trois buts et quatre passes décisives en Ligue 1.

Une dernière aventure à l’étranger toujours possible

Pour le moment, l’ancien international français n’a pas encore donné sa réponse au Toulouse FC. Le défenseur réfléchit toujours à la suite de sa carrière alors que plusieurs options restent ouvertes. L’idée de poursuivre l’aventure au Stadium afin d’encadrer les jeunes Pitchouns ne le laisserait pas insensible. Mais le joueur envisagerait également un ultime challenge à l’étranger avant la fin de sa carrière.

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Toutefois, Djibril Sidibé conserve une belle cote sur le marché des transferts avec une estimation de 1 M€. La future nomination du nouvel entraîneur toulousain pourrait également peser dans sa décision finale au cours des prochaines semaines.