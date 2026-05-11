Mercato ASSE : Un cadre quitte le club, son départ annoncé

Un départ est annoncé à l’ASSE, à l’issue de la saison. Après 10 ans au club ligérien, un cadre du staff technique part.

Mercato : Fabrice Di Natale décide de quitter l’ASSE à l’issue de la saison

L’ASSE se prépare au départ de Fabrice Di Natale, intendant dans le staff technique des Verts depuis 2016. Selon les informations de But Football Club, il a déjà fait ses valises pour quitter le club stéphanois, après 10 années de loyaux services.

Une décision persopnnelle comme le souligne la source. Il « devrait quitter les Verts dans les prochaines semaines », d’après le média. Pour rappel, Fabrice Di Natale avait succédé à Frédéric Emile, qui est devenu team manager.

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Kilmer Sports Ventures (KSV) va devoir trouver un nouveau cadre à ce poste capital pour la saison prochaine. Un poste clé pour le bon fonctionnement, au quotidien, de l’équipe professionnelle de football. Les responsables du sportif ont déjà lancé les prospections pour le recrutement d’un nouvel intendant.

Notons que la tâche de l’intendant englobe la gestion des équipements, le suivi du matériel, la préparation des séances d’entraînement, la logistique liées aux déplacements de l’équipe ou encore l’organisation des vestiaires.

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Une fonction qui exige une disponibilité permanente. A l’AS Saint-Etienne, Fabrice Di Natale était donc le premier à arriver sur le terrain et le dernier à quitter les lieux. La source évoque « un poste stratégique dans la vie quotidienne d’un vestiaire professionnel ».