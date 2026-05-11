Mercato : L’OM tient le successeur de Benatia, accord proche

La direction de l’Olympique de Marseille est en passe de boucler la succession de Medhi Benatia. Elle vient de recevoir un indice positif pour faire venir Frederic Massara.

Mercato OM : Frederic Massara en pole pour remplacer Medhi Benatia

L’Olympique de Marseille va tourner une page récente de son histoire. Medhi Benatia ayant pris la décision irrévocable de quitter ses fonctions de directeur sportif au terme d’un exercice 2025-2026 épuisant. Son départ acté pousse la direction phocéenne à vite trouver son successeur afin de préparer le mercato plus sereinement.

C’est dans cette optique que les dirigeants de l’OM ont jeté leur dévolu sur une figure respectée du football européen : Frederic Massara. Le dirigeant italien a laissé d’excellents souvenirs en Ligue 1 suite à son passage au Stade Rennes. Il dispose d’un profil qui fait aujourd’hui l’unanimité auprès de l’état-major.

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Et même si Frederic Massara est encore lié à l’AS Rome jusqu’en juin 2028, son départ d’Italie ne fait plus aucun doute. L’homme de 57 ans, étant en désaccord avec Gian Piero Gasperini, aimerait retrouver le championnat de France dès cet été. Les premiers échanges avec l’OM ont été positifs, permettant même de définir les contours d’un accord imminent.

L’AS Rome anticipe déjà son départ

Cette opération est par ailleurs facilitée par un véritable jeu de chaises musicales. La Roma, alertée par les velléités de départ de son directeur sportif, anticipe déjà la suite. Le club italien aurait ainsi ciblé Giovanni Manna de Naples pour reprendre le flambeau.

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Ce mouvement libérerait définitivement Frederic Massara. Son recrutement symboliserait alors le lancement d’un nouveau cycle à l’Olympique de Marseille. Le mercato estival promet ainsi d’être rythmé dans la cité phocéenne