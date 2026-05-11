Mercato OL : Avenir de Yaremchuk à Lyon, une réponse tombe

Roman Yaremchuk va-t-il rester ou pas à l’OL à l’issue de la saison ? Le concerné a répondu à la question sur son avenir.

Roman Yaremchuk épanoui et heureux à l’OL

Prêté à l’OL par l’Olympiakos, pendant le mercato d’hiver dernier, Roman Yaremchuk a la possibilité de rester au club rhodanien définitivement. Parce que son prêt payant, d’un montant de 1,5 million d’euros, est assortie d’une option d’achat fixée à 5 millions d’euros.

Ces dernières semaines, l’attaquant ukrainien s’est montré décisif. Il a marqué 4 buts, dont un doublé, lors des quatre derniers matchs disputés en Ligue 1. Après ses premiers mois d’acclimatation, il se sent désormais épanoui à Lyon, comme il l’a déclaré la semaine dernière.

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« Aujourd’hui, ça va mieux. Tout le monde ici fait tout pour que je me sente bien et c’est grâce à cela que j’ai réussi à marquer. Pour moi, Lyon est aussi un endroit qui me donne l’opportunité de briller », a-t-il confié en conférence presse, s’estimant « heureux et honoré de jouer dans un tel club ».

Mercato : L’attaquant ukrainien encore dans le fou sur son avenir

Sur la question relative à son futur à l’Olympique Lyonnais, Roman Yaremchuk a reporté sa réponse à la fin de la saison. « Ce n’est pas encore le moment pour parler de ça (son avenir à l’OL) », a-t-il laissé entendre, dans des propos rapportés par le média Olympique-et-Lyonnais.

Évidemment, l’avant-centre de 30 ans n’a pas encore de certitude sur son avenir entre Rhône et Saône. Il ne peut donc pas se projeter pour l’instant.

Quant à la Direction lyonnaise, elle attend de connaître l’issue de la saison, avant d’ouvrir les dossiers de transferts. Car la qualification en Ligue des champions ou en Ligue Europa décidera du sort des joueurs dont les prêts sont accompagnés d’une option d’achat.

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À noter que Roman Yaremchuk a disputé 13 matchs, toutes compétitions confondues, sous le maillot des Gones depuis son transfert officiel le 2 février 2026. Il a été titulaire 8 fois, a marqué 5 buts et a délivré une passe décisive.