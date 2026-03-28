Mercato OM : Benatia traque un serial buteur en Ligue 1

L’OM revient à la charge pour Matthis Abline. Les dirigeants marseillais préparent une offre pour cet attaquant du FC Nantes.

Mercato : l’OM insiste pour Matthis Abline

L’OM relance le dossier Matthis Abline. L’attaquant du FC Nantes, malgré une saison moins fructueuse, reste la priorité des Phocéens qui souhaitent reprendre les négociations.

Abline traverse un sale temps au FC Nantes. Même ses éclats individuels, comme sa performance notable face à Strasbourg, n’ont pu empêcher des défaites rapprochant les Canaris de la relégation. Cette descente en Ligue 2 rendrait son départ inévitable.

L’été dernier, Waldemar Kita réclamait quarante millions d’euros, une somme qui avait fait reculer l’Olympique de Marseille et le Paris FC. Le président nantais espérait alors voir la valeur de l’ancien Rennais exploser. Ce pari a échoué. Désormais, le FC Nantes doit se résoudre à faire des concessions financières importantes.

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Le joueur, de son côté, privilégie la progression en France. Abline ne se sent pas encore mûr pour l’exil et voit en Marseille un défi idéal pour montrer tout son potentiel. S’imposer au Vélodrome le tente. Pour répondre à cet intérêt, les dirigeants olympiens préparent une offre de 20 millions d’euros, une somme alignée sur sa valeur marchande actuelle.

Les Kita doivent vite trancher. En cas de chute en Ligue 2, les acheteurs négocieront les prix à la baisse. Ce transfert représenterait une perte pour un talent indéniable qui n’a pourtant pas su porter son équipe cette année. Si l’opération se concrétise, des interrogations subsisteront toutefois sur sa capacité à briller sous la pression marseillaise.

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