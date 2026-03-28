Mercato OM : Un international malien dit oui à Benatia  

L’OM surveille de près un top joueur en Angleterre. Le club phocéen a placé Yves Bissouma sur sa liste prioritaire pour cet été.

Mercato OM : Un accord en vue pour Yves Bissouma ?

Marseille attend-il Yves Bissouma ? Les dirigeants de l’OM s’intéressent à ce milieu de terrain, libre de tout contrat en juin prochain. Pour bâtir une équipe compétitive sous les ordres d’Habib Beye, l’état-major marseillais pose déjà ses pions. Selon le média Transferfeed, le nom de l’ancien Lillois est déjà coché par la direction olympienne.

Yves Bissouma porte actuellement les couleurs de Tottenham, mais son engagement expire bientôt. Cette fin de contrat attire de nombreux clubs européens, notamment, Marseille, Galatasaray et le Panathinaïkos. Pour l’OM, recruter un tel talent sans verser d’indemnité de transfert devient une option sérieuse.

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À 29 ans, le milieu défensif affiche une solide expérience de la Premier League. Ses solides performances séduisent Marseille. Le club cherche du sang neuf, du vécu et de la sérénité au milieu de terrain. Yves Bissouma a les atouts pour faire lever le Vélodrome lors des matchs.

La concurrence est rude. Plusieurs écuries suivent le Malien de très près. Marseille doit donc agir vite car le dossier pourrait s’accélérer dès l’ouverture du marché estival. En recrutant le natif d’Issia gratuitement, l’OM limiterait ses dépenses. Selon les indiscrétions, le Malien serait chaud pour poser ses valises sur la Canebière.

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