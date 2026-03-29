Mercato : N’Golo Kanté fait un énorme clin d’oeil à Paris !

Revenu en Europe sous les couleurs de Fenerbahçe après une aventure de deux ans et demi à Al-Ittihad, N’Golo Kanté pourrait faire son grand retour en France du côté de Paris.

Mercato : N’Golo Kanté confirme des échanges avec le Paris FC

De passage en conférence de presse avant le match entre la France et la Colombie ce dimanche soir, N’Golo Kanté s’est exprimé sur son avenir. Sous contrat avec le Fenerbahçe jusqu’en juin 2028, le milieu de terrain de 35 ans a confirmé les négociations avec le Paris FC l’été passé. Si le transfert n’a pas abouti, l’ancien joueur de Chelsea laisse toutefois la porte ouverte à toutes les options pour cet été.

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« Il y a eu des discussions l’été dernier, comme avec d’autres clubs. Finalement, cela ne s’est pas concrétisé. On respecte cet intérêt. Pourquoi ne pas finir en France un jour ? On ne sait jamais », a notamment confié N’Golo Kanté. Concernant son avenir, le milieu défensif formé à Boulogne reste tout de même prudent, puisqu’il est encore lié au club turc pour deux ans.

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« Je suis toujours sous contrat avec Fenerbahçe. En sélection, il faut savourer l’instant présent. On fera le point cet été, et on verra s’il y a des décisions à prendre », a ajouté le Champion du monde 2018. Malgré son âge, Kanté prouve qu’il est encore bon pour le haut niveau.

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Infatigable travailleur au milieu de terrain, le natif de Paris ferait un excellent renfort pour l’autre club de la capitale. Surtout que son transfert ne devrait pas dépasser les 10 millions d’euros pour le Paris FC. Affaire à suivre…

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