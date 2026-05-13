Play-offs Ligue 2 : Rodez déclare déjà la guerre à l’ASSE

L’ASSE et Rodez vont encore croiser le fer dans un duel sous haute tension qui sent déjà la poudre. Après sa qualification spectaculaire face au Red Star, le club aveyronnais débarque à Geoffroy-Guichard avec une ambition assumée : bousculer les Verts et prolonger son rêve de Ligue 1.

‎‎Play-offs Ligue 2 : Rodez arrive lancé, l’ASSE est prévenue

‎Il y a des victoires qui ressemblent à un simple ticket validé, et d’autres qui sonnent comme une déclaration d’intention. Celle de Rodez appartient clairement à la deuxième catégorie. Opposés au Red Star dans un barrage étouffant, les Ruthénois ont renversé un scénario fou (3-2) pour décrocher le droit d’aller défier l’ASSE vendredi dans un Geoffroy-Guichard qui promet d’être incandescent.

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‎Ce succès n’a rien d’anodin. Rodez reste désormais sur une impressionnante série d’invincibilité et a confirmé ce qui fait sa réputation cette saison : une équipe qui refuse obstinément de mourir. Menés, secoués, parfois dominés, les hommes de Didier Santini ont encore trouvé les ressources mentales pour frapper au moment décisif. Une qualité qui, dans un match couperet, peut devenir une arme redoutable.

‎Un match fou contre le Red Star, une confiance immense avant les Verts

‎Le scénario du barrage face au Red Star a eu des allures de montagnes russes émotionnelles. Menés une première fois après une inspiration de Kevin Cabral, les Ruthénois ont répondu grâce à l’inévitable Ibrahima Baldé avant de voir les Franciliens reprendre l’avantage. Mais Rodez a refusé de plier.

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‎Mathis Magnin, buteur précieux dans cette soirée électrique, a résumé cet état d’esprit sans détour : « On a beau être menés, on ne lâche jamais rien ! Ça se passe comme ça depuis le début de la saison ». Une phrase qui résume parfaitement l’ADN de cette équipe capable de transformer le chaos en opportunité.

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‎L’autre symbole de cette confiance grandissante porte le nom de Willity Younoussa. Auteur du but de la qualification, il n’a pas caché son envie de revanche : « Il y a deux ans, on était arrivés à Saint-Étienne un peu moins bien physiquement… Là, il faut bien récupérer ». Traduction : Rodez estime avoir appris de son passé.

‎« On ne va pas se cacher » : le message fort envoyé à l’ASSE

‎Le ton est déjà donné avant même le coup d’envoi. Dans les rangs ruthénois, personne ne joue la carte du petit outsider intimidé par le prestige stéphanois. Loni Laurent a envoyé un signal limpide à l’ASSE : « Bien sûr qu’on a des ambitions ! On y va pour faire un résultat, et tant qu’on est là, on ne va pas se cacher et faire les timorés ».

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‎Cette sortie n’a rien d’un excès de confiance. Elle traduit une évolution profonde du club aveyronnais. Il y a deux saisons, Rodez s’était arrêté face aux Verts avec des regrets. Cette fois, le groupe arrive avec davantage de certitudes, une condition physique mieux maîtrisée et surtout un vécu collectif qui peut peser dans les moments brûlants.

‎Le Chaudron comme juge final d’un duel explosif

‎L’ASSE partira évidemment avec l’avantage du terrain et d’un public capable de transformer Geoffroy-Guichard en volcan footballistique. Mais réduire Rodez au rôle de figurant serait une erreur stratégique majeure. Car le RAF adore les matchs ouverts, les scénarios nerveux et les batailles psychologiques.

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‎Raphaël Lipinski l’a parfaitement résumé après la qualification : « C’était un match de fou (…) Il faut très vite switcher pour faire un résultat à Saint-Étienne ». Tout est dit. Rodez ne vient pas visiter le Chaudron comme un monument historique. Les Aveyronnais débarquent avec un rêve assumé : faire tomber l’ASSE et continuer à croire à la Ligue 1.