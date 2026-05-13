‎OM : Incroyable ! Genesio, futur entraîneur de Marseille ?

L’OM et Bruno Genesio n’ont peut-être jamais semblé aussi proches d’un destin commun. Alors que l’avenir du technicien au LOSC paraît de plus en plus flou et que le banc marseillais pourrait bientôt se libérer, une idée prend de l’épaisseur : celle d’un entraîneur français habitué à la pression, capable d’imposer un cadre fort dans un environnement aussi volcanique que Marseille.

‎Un avenir flou à Lille qui relance toutes les spéculations autour de Genesio

‎Dans le Nord, le silence commence à peser. Après deux saisons passées sur le banc lillois, Bruno Genesio avance sans réelle visibilité. Interrogé récemment sur son avenir, le technicien de 59 ans a laissé planer le doute, glissant avec retenue : « Le club n’a pas montré non plus de signes pour quoi que ce soit. » Une phrase courte, mais lourde de sens.

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‎À l’heure où les grandes manœuvres se préparent en coulisses, cette absence de projection nourrit les hypothèses. Et à Marseille, où l’incertitude autour d’Habib Beye demeure importante, le profil de l’ancien stratège lyonnais apparaît peu à peu comme une option crédible. D’autant que la direction olympienne privilégierait un coach connaissant parfaitement les réalités du football français.

‎Pourquoi Bruno Genesio semble taillé pour l’OM

‎À Marseille, il ne suffit pas d’avoir un tableau tactique bien rempli. Il faut aussi survivre à la pression, aux montagnes russes émotionnelles du Vélodrome et à l’impatience chronique d’un environnement où tout s’accélère. Sur ce point, Charlotte Lorgeré ne cache pas sa conviction.

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‎Sur le plateau de L’Équipe de Greg, la consultante a estimé que l’entraîneur serait « ultra compatible » avec l’OM. Selon elle, « il connaît extrêmement bien le contexte », ajoutant qu’un coach français possède souvent une compréhension plus instinctive de l’écosystème marseillais. Une nuance importante dans une ville où la passion dépasse parfois la logique.

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‎Genesio possède aussi cette énergie expressive que Marseille adore autant qu’elle redoute. Sanguin sur son banc, démonstratif sans tomber dans l’excès, il dégage une proximité forte avec ses joueurs. Un trait qui pourrait séduire un vestiaire souvent en quête de repères solides.

‎Le défi marseillais, un piège… ou une opportunité ?

‎Mais attention : entraîner l’OM relève parfois davantage d’un marathon nerveux que d’un simple projet sportif. Charlotte Lorgeré l’a rappelé avec lucidité : « Ce n’est pas un magicien Bruno Genesio », avant de préciser que « l’aspect mental est le plus important » dans ses qualités d’entraîneur.

‎Voilà sans doute la vraie question que se pose Marseille : faut-il un tacticien révolutionnaire ou un bâtisseur de caractère ? Car ces dernières saisons ont montré une constante : au Vélodrome, les idées comptent, mais le mental décide souvent du sort d’un entraîneur.

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‎L’OM cherche un homme capable de remettre de l’ordre sans casser l’élan. Bruno Genesio, avec son expérience, sa connaissance du football français et son management reconnu, coche plusieurs cases. Suffisant pour faire de lui le prochain patron du banc marseillais ? La réponse pourrait arriver plus vite qu’on ne l’imagine.