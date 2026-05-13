Mercato RC Lens : Pierre Sage tente un grand coup au milieu

Le RC Lens prépare activement son retour en Ligue des champions. Désireux de renforcer son entrejeu pour la saison prochaine, le club entraîné par Pierre Sage s’intéresse désormais à Oussama Targhalline qui attire aussi plusieurs cadors de Ligue 1.

Mercato RC Lens : Oussama Targhalline dans le viseur de Pierre Sage

Deuxième de Ligue 1 derrière le PSG, le RC Lens veut désormais bâtir un effectif capable de répondre aux exigences de la scène européenne. Les dirigeants lensois, en concertation avec Pierre Sage, multiplient ainsi les pistes pour renforcer leur milieu de terrain avant le prochain exercice. Selon les informations relayées par Transferfeed, les Sang et Or suivent de près Oussama Targhalline.

Lire aussi : Mercato RC Lens : Ça chauffe dans les coulisses artésiennes

Le milieu défensif marocain évolue actuellement sous les couleurs du Feyenoord Rotterdam, où il s’est progressivement imposé comme un élément important. Cette saison, l’international marocain de 23 ans formé à l’OM a disputé 24 rencontres en championnat avec Feyenoord pour deux buts et quatre passes décisives.

Un bras de fer dans ce dossier

Le RC Lens devra toutefois composer avec plusieurs concurrents sérieux. Toujours selon la même source, l’AS Monaco et l’Olympique Lyonnais surveillent également la situation du Lion de l’Atlas depuis plusieurs semaines. Sous contrat jusqu’en juin 2028 avec le club néerlandais, Oussama Targhalline représente un dossier important sur le marché des transferts.

Lire la suite sur le RC Lens :

Mercato RC Lens : Urgent ! Florian Thauvin lâche sa décision

À voir

‎OM : Incroyable ! Genesio, futur entraîneur de Marseille ?

INFO Mercato : L’OM échoue à débaucher un pilier du RC Lens

Valorisé à environ 12 millions d’euros selon transfermarket, le milieu marocain dispose aussi d’une solide expérience internationale avec déjà onze sélections avec le Maroc. Malgré cette concurrence, le RCL de Pierre Sage conserve un argument de poids dans ce dossier grâce à sa qualification directe pour la prochaine Ligue des champions.