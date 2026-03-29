Transfert-choc : Greenwood s’en va, l’OM tente un coup XXL !

Susceptible de perdre Mason Greenwood à l’issue de la saison, l’OM viserait une folie pour renforcer son secteur offensif lors du prochain mercato estival. Frank McCourt pourrait tout simplement casser sa tirelire pour redonner de l’éclat à son projet.

Mercato : Mason Greenwood en passe de quitter l’OM

D’après les informations du quotidien La Provence, Mason Greenwood pourrait plier ses bagages et quitter l’Olympique de Marseille au prochain mercato d’été. Les difficultés financières et le départ de Pablo Longoria avec lequel il entretient de bonnes relations sont les raisons qui poussent l’attaquant anglais vers la sortie.

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Surtout que plusieurs grands clubs européens et du Golfe seraient à casser leurs tirelires pour s’offrir les services de l’ailier de 24 ans. Brillant cette saison en Ligue 1, Greenwood a inscrit 15 buts et délivré 4 passes décisives en 26 matchs.

Des statistiques qui le placent tout logiquement dans les plans de nombreux grands clubs européens, notamment l’Atlético Madrid, déjà évoqué ces dernières semaines par plusieurs médias spécialisés. En coulisses, Frank McCourt et les décideurs marseillais explorent déjà des pistes pour anticiper un éventuel départ, dont celle menant à une star d’Arsenal.

Gabriel Martinelli pour oublier Greenwood à Marseille ?

Arrivé à l’Olympique de Marseille en juillet 2024 pour 26 millions d’euros, Mason Greenwood s’est rapidement imposé comme l’un des joueurs les plus décisifs du championnat. Avec 15 buts inscrits, l’attaquant anglais est le meilleur buteur de Ligue 1. Cette efficacité offensive renforce logiquement son attractivité sur le marché des transferts.

Sous contrat jusqu’en 2029 avec l’OM, Mason Greenwood reste néanmoins exposé à un possible départ lors du prochain mercato estival. Dans cette optique, l’OM pourrait frapper un grand coup pour le remplacer. En effet, les pensionnaires de l’Orange Vélodrome auraient dans le viseur une star d’Arsenal : Gabriel Martinelli.

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Le site britannique Transferfeed rapporte notamment que le club olympien ferait partie des prétendants de l’international brésilien pour cet été. En fin de contrat en 2027, Gabriel Martinelli n’aurait pas l’intention de prolonger son bail chez les Gunners. Le club londonien va donc se séparer de l’ailier gauche de 24 ans dès cet été. Cependant, l’OM n’est pas seul dans ce dossier. Le média TEAMtalk ajoute notamment que l’Atletico Madrid est le club le plus avancé sur cette piste.

« Martinelli suscite un vif intérêt à travers le continent, le RB Leipzig et Marseille semblant également suivre de près sa situation », écrit le média britannique. Pour rappel, Gabriel Martinelli est évalué à 45 millions d’euros sur Transfermarkt. L’OM et Frank McCourt savent donc à quoi s’attendre dans ce dossier.

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