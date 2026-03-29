FLASH INFO : Ce qui fait capoter la Vente OM depuis 4 ans !

Depuis quatre ans, le dossier Vente OM fait la Une des journaux, mais le club français est toujours la propriétaire de Frank McCourt. Alors qu’un grand vent de changement s’annonce sur la Canebière, les dessous de cet incessant revirement ont fuité.

Vente OM : McCourt cherche « un partenaire stratégique… »

Après avoir longtemps démenti les révélations du journaliste Thibaud Vézirian, le propriétaire de l’Olympique de Marseille, Frank McCourt, admet enfin qu’il est ouvert à l’arrivée de nouveaux investisseurs. Même s’il n’évoque pas le dossier Vente OM explicitement, l’homme d’affaires américain reconnaît qu’il est à la recherche d’un partenaire stratégique pour passer un cap avec le club.

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« Je suis très fier de ce que nous avons accompli et du respect que nous avons gagné dans le monde du football. Le niveau supérieur, et, espérons-le, le plus haut niveau, nécessitera des investissements supplémentaires. Nous voulons trouver le bon partenaire stratégique pour y parvenir. Il est encore trop tôt pour en dire davantage, on réfléchit, on s’organise, mais on est dans cet état d’esprit », a déclaré le milliardaire de 72 ans dans une interview accordée au Journal du Dimanche. Mais selon diverses sources, la Vente OM aurait pu être bouclé depuis quatre ans.

Frank McCourt trop gourmand pour l’OM ?

À la tête de l’Olympique de Marseille depuis 2016 Frank McCourt a officiellement ouvert la porte à l’entrée d’investisseurs dans le capital du club olympien. De quoi faire espérer davantage de moyens dans les années à venir pour un club qui en a besoin afin de lutter pour le titre face au Paris Saint-Germain. Mais il ne faudrait pas s’attendre à voir débarquer un riche investisseur du jour au lendemain à Marseille.

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En effet, comme le rapporte La Provence, cela fait maintenant quatre ans que Frank McCourt cherche des partenaires stratégiques, prêts à entrer dans le capital de l’OM en tant qu’investisseur minoritaire. Or pour le moment, aucun accord n’a été trouvé avec les personnes potentiellement intéressés. En cause, la gourmandise de l’Américain qui ne souhaite pas brader ses parts du club.

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McCourt valorise l’Olympique de Marseille à 1,2 milliard d’euros. « Sera-t-il ces prochaines semaines un peu moins strict dans sa quête, qu’il vient d’officialiser ? », s’interroge à présent le quotidien régional, quasiment certain que le successeur de Margarita Louis-Dreyfus devra faire un effort financier s’il veut trouver le partenaire stratégique qu’il attend pour faire passer l’Olympique de Marseille dans une nouvelle dimension.

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