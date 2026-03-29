Mercato OM : Ceballos, enfin le bon moment pour Marseille ?

Après des saisons compliquées au Real Madrid, Dani Ceballos semble prêt à tourner la page. L’OM, en quête de créativité et de régularité au milieu, pourrait bien être le tremplin idéal pour relancer la carrière de l’Espagnol.

‎Une relation qui s’achève à Madrid pour Ceballos

‎À 29 ans, Dani Ceballos vit ses derniers mois sous le maillot blanc du Real Madrid. Relégué au second plan depuis plusieurs mois, le milieu de terrain espagnol peine à retrouver la confiance qui avait fait sa réputation à ses débuts. Avec seulement 22 apparitions sur 45 possibles cette saison et un total famélique de 812 minutes jouées, l’ancien talent de l’Andalousie voit son rôle diminuer semaine après semaine.

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‎La direction madrilène, dans une logique de rajeunissement et d’allègement salarial, ne cache plus son intention de se séparer d’un joueur parfois brillant mais souvent irrégulier. Une décision qui sonne comme un constat : Ceballos n’a jamais réussi à s’imposer face à des cadors comme Bellingham, Valverde ou Camavinga.

‎Mercato OM : Marseille, un terrain fertile pour la renaissance

‎L’OM, qui cherche un maestro capable de dynamiser son milieu de terrain, pourrait trouver en Ceballos la pièce manquante du puzzle. Doté d’une technique élégante et d’une vision de jeu précise, il offrirait au club phocéen une alternative crédible pour orchestrer le jeu. Son arrivée marquerait aussi une véritable opération séduction pour les supporters, toujours avides de joueurs créatifs capables de faire la différence dans les matches clés.

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‎Le timing semble idéal : un joueur expérimenté mais motivé par un nouveau défi, un club ambitieux et une Ligue 1 de plus en plus attractive pour les talents espagnols. Si la convalescence au mollet de Ceballos se passe sans encombre, il pourrait débarquer à Marseille prêt à enflammer le Vélodrome dès les premières journées.

‎Une décision qui pourrait changer la donne

‎Au-delà de l’aspect sportif, cette signature enverrait un signal fort sur l’ambition de l’OM. Recruter un international espagnol avec 214 matches au compteur, c’est allier expérience et potentiel d’impact immédiat. Pour Ceballos, c’est l’opportunité de réécrire son histoire loin de l’ombre madrilène et de retrouver une place de titulaire, ce qui pourrait relancer sa carrière internationale.

L’heure semble venue pour Marseille de frapper un grand coup sur le mercato, après avoir tenté le coup en vain lors du dernier marché d’hiver. Entre besoin de régularité et envie de spectacle, Ceballos pourrait être le catalyseur tant attendu, même s’il semble plus ouvert à un départ vers le Bétis Séville. Et si ce départ du Real Madrid marquait le début d’une véritable renaissance phocéenne ?

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