OL : Ligue des Champions, prévisions inquiétantes pour Lyon

A 7 journées de la fin de la Ligue 1, l’OL est au pied du podium. Mais des prévisions statistiques annoncent une fin de saison catastrophique pour le club rhodanien.

Ligue 1 : L’OL au pied du podium avant le décisif sprint final

Quatrième au classement de la Ligue 1, à deux points de l’OM, actuel troisième, l’OL vise une place sur le podium final du championnat. Ce qui serait synonyme de qualification directe pour la Ligue des Champions 2026-2027. L’équipe de Paulo Fonseca se prépare donc pour un sprint final décisif en Ligue 1, surtout après son élimination en 8e finale de la Ligue Europa.

Mathématiquement, Lyon peut encore prétendre aux trois places du podium, même si concrètement, il lui sera difficile d’aller déloger le PSG de la première place. En revanche, les deuxième et troisième places sont jouables pour les Gones.

Lyon finira 5e avec 58 points selon les simulations d’Opta

Alors que la dernière ligne droite de la course pour la Ligue des Champions démarrera ce week-end, avec un déplacement à Angers pour l’Olympique Lyonnais, une mauvaise nouvelle tombe.

Selon les estimations d’Opta, spécialisé dans l’analyse de données statistiques, le club rhodanien ne finira pas sur le podium à l’issue de l’exercice 2025-2026.

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Les dernières simulations de l’entreprise britannique, par le modèle prédictif, indiquent que Lyon finira à la 5e place, derrière Paris, Lens, Marseille et Lille. Opta se montre même précis dans ses prédictions, en indiquant que l’OL va totaliser 58 points. En d’autres termes, ils ne prendront que 11 points sur les 21 points en jeu lors des 7 derniers matchs de Ligue 1.

Les Lyonnais dans une spirale négative et un calendrier difficile

Il faut souligner que la source prend en compte les dynamiques actuelles de chaque club, mais aussi les calendriers à venir. Et évidemment, l’OL est dans une spirale négative, avec 8 matchs consécutifs sans victoire. Soit précisément 5 défaites et 3 nuls, toute compétitions confondues. En championnat, cela fait 3 défaites (contre le RC Strasbourg, l’OM et l’AS Monaco) et 2 nuls (face au Paris FC et Le Havre AC).

Et ce n’est pas tout ! Le calendrier des Gones dans le sprint final de la saison s’annonce compliqué. Ils affronteront le leader, le Paris saint-Germain, et son dauphin, le RC Lens, mais aussi le Stade Rennais, un autre concurrent direct.

Le top 10 du classement de la L1 avant le sprint final :

1er- PSG 60 points (1 match en moins)

2e-RC Lens 59 points

3e-OM 49 points

4e-OL 47 points

5e-LOSC 47 points

6e-Monaco 46 points

7e-Rennes 44 points

8e-Strasbourg 40 points

9e-Toulouse 37 points

10e-Lorient 37 points

Le top 10 du classement final selon Opta :

1er- PSG 78 points

2e-RC Lens 70 points

3e-OM 61 points

4e-OL 58 points

5e-LOSC 58 points

6e-Monaco 58points

7e-Rennes 54 points

8e-Strasbourg 51 points

9e-Lorient 46 points

10-Brest 45 points