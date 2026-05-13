Grand ménage à l’OM : Lorenzi prêt à résilier des contrats

Futur directeur sport de l’Olympique de Marseille, Grégory Lorenzi est déjà au travail. Il sera sans doute contraint de résilier le contrat de certains joueurs lors du mercato d’été.

Mercato OM : Grégory Lorenzi face à la rigueur budgétaire

L’Olympique de Marseille entame de grands changements en son sein. Grégory Lorenzi, excepté un rebondissement de dernière minutes, va succéder à Medhi Benatia. L’existence d’un accord entre les deux parties a récemment été dévoilée. L’ancien architecte de Brest héritera d’un dossier brûlant : reconstruire l’OM sous le signe de l’austérité.

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Il faut dire que l’absence de qualification en Ligue des Champions et le déficit financier confirmé par la DNCG imposent un régime sec cet été. L’Equipe le confirme, Grégory Lorenzi, contrairement à son prédécesseur, devra manœuvrer avec un budget très limitée. L’OM, déjà sous la menace d’une suspension de l’UEFA, devra impérativement assainir ses comptes.

Des résiliations de contrat sont à l’étude

Grégory Lorenzi, attendu a poste de directeur sportif marseillais, devra agir avec fermeté dans le but d’éviter d’éventuelles sanctions. La stratégie de redressement s’articulera autour de plusieurs axes prioritaires. Il faudra au préalable gérer le retour des joueurs prêtés. Tels que Derek Cornelius, Angel Gomes ou encore Neal Maupay qui pèsent lourdement sur les finances.

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Des mesures encore plus radicales sont envisagées pour alléger une masse salariale du club. Grégory Lorenzi serait ainsi disposé à résilier le contrat de certains joueurs bénéficiant de gros salaires à l’OM. Le club pourrait se résoudre à vendre ses éléments les plus attractifs sur le marché. Mason Greenwood, Pierre-Emile Hojberg ou encore Leonardo Balerdi ne seront pas épargnés.