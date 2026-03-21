OL : Un appel lancé pour sauver la fin de saison de Lyon

Pour sauver la saison de l’OL, éliminé de la Ligue Europa et de la coupe de France, les Bad Gones appellent à l’union sacrée derrière leur équipe, dans le sprint final de la Ligue 1.

OL : La coupe de France et de la Ligue Europa envolées !

Engagé dans trois compétitions, il y a encore un peu plus de deux semaines, l’OL est éliminé des deux compétitions. Il avait été sorti en quarts de finale de la coupe de France, par le RC Lens aux tirs au but, le 5 mars.

Cette semaine, la campagne de de l’équipe de Paulo Fonseca en Ligue Europa s’est arrêtée en huitième de finale. Elle a été éliminée par le Celta Vigo à Lyon (2-0), alors que les deux équipes s’étaient neutralisés (1-1) lors du match aller.

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L’Olympique Lyonnais n’a plus que la Ligue 1 pour sauver sa saison. Son objectif dans le championnat est de finir sur le podium, afin de décrocher une place directement qualificative pour la Ligue des Champions 2026-2027.

L’Olympique Lyonnais en course pour une place en Ligue des champions

À 8 journées de la saison, le club rhodanien est 4e avec 2 points de retard sur le 3e, l’Olympique de Marseille. Il est donc en bonne position dans la course aux places européennes.

Cependant, l’OL devra digérer rapidement son élimination prématurée en C3 et trouver des ressources mentales et physiques, pour mieux aborder le sprint final de la Ligue 1.

Les Bad Gones appellent à l’union sacrée derrière de Lyon

Pour aider l’équipe de Paulo Fonseca à atteindre le seul objectif qui lui reste, les Bad Gones ont lancé un appel à la mobilisation. Ils invitent les autres fans de Lyon à soutenir massivement leur équipe lors des huit derniers matchs décisifs de Ligue 1, dont 5 se joueront à domicile, au Groupama Stadium.

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« Ce n’est déjà plus le moment de se laisser aller à la déception. Il reste huit matchs pour aller chercher une place dans la plus prestigieuse des compétitions européennes (la Ligue des champions) la saison prochaine. Pour y parvenir, nous devons tous rester unis derrière notre équipe, et cela, dès dimanche face à un concurrent direct (l’AS Monaco) », a exhorté le groupe de supporters abonnés au Kop Virage Nord.

Selon les Bad Gones, le soutien à leur équipe doit commencer ‘’dès l’échauffement ». Ils souhaitent ainsi envoyer un signal fort au capitaine Corentin Tolisso et ses coéquipiers, afin qu’ils « sentent la ferveur d’un peuple qui croit toujours en eux ».

L’initiative du groupe ultra de l’OL aura-t-elle l’effet escompté ?Rendez-vous, le 16 mai prochain, date de la dernière journée du championnat.

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