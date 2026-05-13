Mercato FC Nantes : Gros coups de Kita, deux cracks vont signer  

Le chantier de la reconstruction est lancé au FC Nantes. Le patron du club, Waldemar Kita est sur le point de boucler deux gros dossiers.

Mercato FC Nantes : Deux transferts déjà bouclés au FCN ?

Le FC Nantes réagit après le choc de la relégation. Pour entamer sa mission remontée la saison prochaine, le club mise sur des visages familiers et des cadres confirmés.

L’enfant du pays revient à la maison. Selon Télénantes, un accord de principe lie désormais le FC Nantes à Maxime Dupé. Libre en juin prochain après son passage à Nice, le portier de 33 ans devrait s’engager pour trois saisons. Si certaines sources divergent encore, l’arrivée de l’ancien Canari semble imminente pour garder les cages en Ligue 2.

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Outre le gardien de but, un autre joueur va parapher son bail avec le FC Nantes. Arrivé cet hiver, Frédéric Guilbert s’est imposé comme une pièce maîtresse du système nantais. Le défenseur de 31 ans, passé par Strasbourg et Aston Villa, est en discussion avancée pour prolonger son contrat. Ses performances et son profil ont séduit la direction.

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Les dirigeants apprécient son tempérament. Malgré la chute à l’échelon inférieur, l’engagement et l’agressivité de l’ancien Caennais font l’unanimité dans le vestiaire. Son expérience du haut niveau sera le moteur indispensable pour ramener rapidement les Jaune et Vert dans l’élite du football français.