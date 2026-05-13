OL : Conflit Botafogo – Lyon, Textor répond à Kang et Ares

En conflit ouvert avec la nouvelle Direction de l’OL, John Textor a fait une annonce inattendue, alors qu’il est accusé d’avoir mené des opérations financières non enregistrées dans les comptes du club rhodanien.

OL : Kang découvre des opérations non déclarées de Textor

Les responsables d’Eagle Football Group (EFG) à l’OL ont publié un rapport financier, mardi, dans lequel ils soulignent des opérations menées en toute discrétion par John Textor, sans traces dans les rapports financiers du club.

« Le Groupe a découvert récemment que des tiers se prévalaient de garanties consenties, entre août 2023 et avril 2025, par la Société ou sa filiale OL SASU pour couvrir des obligations prises par Botafogo et Molenbeek. Ces garanties n’étaient pas connues et n’avaient pas été reportées dans les comptes publiés les dernières années par la Société », a appris EFG.

John Textor annonce la séparation de Lyon et Botafogo

L’homme d’affaires américain est accusé d’avoir caché ces opérations qui équivalent à deux tiers des pertes du club sur le premier semestre 2025-2026. Selon le rapport financier du groupe, l’Olympique Lyonnais a perdu 186,5 M€, de juillet à fin décembre 2025.

En réponse à cette découverte, John Textor déclare la séparation entre Botafogo, le club dont il est toujours au contrôle, et Lyon. « Je peux désormais annoncer qu’un accord a été trouvé avec Ares Capital pour mettre fin à ce conflit, lever les interdictions de transfert grâce à un apport de capitaux, et permettre à l’OL et à Botafogo de prendre des chemins séparés », a-t-il écrit sur les réseaux sociaux.

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Les deux clubs étaient liés par la multipropriété via Eagle Football Holdings. Désormais, le club brésilien et son homologue français vont fonctionner de façon automne. C’est justement le combat mené par la nouvelle présidente de Lyon, Michele Kang, et le bailleur de fonds, Ares, depuis qu’ils ont pris le contrôle opérationnel d’EFG.