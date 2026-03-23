OL : Place en C1, un calendrier compliqué pour Lyon !

L’OL peut-il se qualifier pour la Ligue des champions, à l’issue de la saison ? Aucune certitude, étant donné qu’il n’a plus son destin entre les mains et son calendrier est très compliqué.

L’Olympique Lyonnais devancé dans la course au podium

L’OL est 4e au classement de la Ligue 1, avec 47 points, juste derrière l’OM, le 3e avec 49 points, à 7 journées de la fin du championnat. Quant au leader, le PSG (60 points), et son dauphin, le RC Lens (59 points), ils caracolent évidemment en tête.

Ils ont mis Lyon respectivement à 13 et 12 points derrière eux, sans oublier que Paris a un match en moins contre le FC Nantes. Il est évidemment compliqué pour l’équipe de Paulo Fonseca d’aller chercher les Parisiens et les Lensois.

À voir

ASSE : Surprise, un flop de KSV rebondit en sélection

De ce fait, elle se concentre sur la 3e place du podium, synonyme de qualification directe pour la Ligue des champions. Mais le club rhodanien n’est pas seul dans la course pour une place en C1.

Lyon dans une lutte serrée avec Marseille, Lille, Monaco et Rennes

En plus de Marseille, l’Olympique Lyonnais est à la lutte avec le LOSC (5e avec 47 points), l’AS Monaco (6e avec 46 points) et le Stade Rennais (7e avec 44 points). Outre cette forte concurrence, les Gones sont dans une spirale négative, avec 3 défaites et 2 matchs nuls lors de leurs 5 derniers matchs en championnat.

Lisez aussi : OL : Deux attaquants de Lyon souffrants, la trêve tombe bien

Ils sont donc dans une dynamique contraire à celle de leurs adversaires, notamment l’AS Monaco, invaincue lors des 9 journées consécutives de Ligue 1. Les Monégasques sont précisément sur une série de 7 victoires et 2 nuls.

À voir

PSG : Luis Enrique tient le successeur d’Ousmane Dembélé !

Le Stade Rennais aussi a fait une remontée au classement avec son nouvel entraîneur Franck Haise. Le club breton a enregistré 4 victoires d’affilée et 1 nul, contre une seule défaite lors des 6 dernières journées.

Sprint final : Le PSG, le SRFC et le RC Lens au calendrier de l’OL

En plus de sa série négative, l’OL a un calendrier difficile ! Après sa défaite contre Monaco au Groupama Stadium (2-1), dimanche, Lyon doit encore affronter Paris, Rennes et Lens, dans le sprint final de la saison. Ces confrontations directes s’annoncent compliquées pour l’équipe de Paulo Fonseca, épuisée physiquement et mentalement.

Espérons pour le technicien portugais, que les Lyonnais trouvent un nouveau souffle pendant la trêve internationale, afin de se relancer dans la course pour la Ligue des champions.

Lire aussi sur l’OL :

Mercato : Corentin Tolisso prêt à claquer la porte à l’OL ?

OL : Fin de saison cauchemardesque pour un taulier de Lyon

À voir

Mercato OM : Un jeune roc français rend fou Benatia

OL : Un appel lancé pour sauver la fin de saison de Lyon