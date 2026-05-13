Mercato PSG : 80 M€, Luis Campos contacte une star du Real

Alors que le PSG se concentre sur sa finale de Ligue des Champions, sa direction prépare en coulisse le mercato. Luis Campos serait même entré en contact avec le clan Federico Valverde en vue d’une possible collaboration.

Mercato : Luis Campos tente déjà d’attirer Federico Valverde au PSG

Luis Campos a entamé des manœuvres concrètes pour le prochain mercato du Paris Saint-Germain. Le dirigeant parisien cible désormais une star du Real Madrid : Federico Valverde. El Chiringuito le confirme, les premiers échanges ont eu lieu entre le conseiller sportif du PSG et l’entourage du milieu de terrain uruguayen.

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Cette approche du Paris SG n’est pas anodine. Elle s’explique par la situation délicate de Valverde à la Casa Blanca. Des tensions internes, consécutives à son altercation avec Aurélien Tchouaméni, auraient refroidi ses relations avec sa direction. Luis Campos souhaite profiter de ce malaise pour attirer ce milieu polyvalent à Paris.

Une offre comprise entre 80 et 100 M€ pour son transfert

Cette mission sera tout de même très compliquée. La source indique qu’il faudra une proposition comprise entre 80 et 100 millions d’euros pour convaincre le Real Madrid de céder son joueur sous contrat jusqu’en 2029. La direction madrilène n’est pas vendeuse, mais le mécontentement croissant de l’Uruguayen pourrait changer la donne.

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Luis Campos surveille ainsi de très près l’évolution de ce conflit, en vue de conclure l’un des transferts les plus spectaculaires de l’été 2026. Le choix de Federico Valverde sera l’élément clé de cette potentielle transaction. Les discussions vont sans doute s’accélérer dans les jours à venir.