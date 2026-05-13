ASSE : Des consignes tombent à Saint-Etienne pour la montée

Capitaine de l’équipe de l’ASSE de l’épopée 1976, Jean-Michel Larqué a livré un message à Philippe Montanier et ses joueurs, afin de les motiver pour la montée en Ligue 1.

Larqué : « Le peuple stéphanois ne rêve que du retour de l’ASSE en Ligue 1 »

Lors de la célébration du 50e anniversaire de la finale perdue par l’ASSE contre le Bayern Munich en coupe d’Europe, Jean-Michel Larqué (78 ans) a fait un clin d’œil à l’équipe de Philippe Montanier, en course pour la montée en Ligue 1. Les Verts affronteront Rodez AF, vendredi (20h) au stade Geoffroy Guichard.

Avant le match de play-off 2, qualificatif pour les barrages, l’ancienne gloire des Verts a demandé au capitaine Gautier Larsonneur et ses coéquipiers de tout donner pour le retour du club en Ligue 1. « Le peuple stéphanois ne rêve que d’une chose, de retourner en Ligue 1. Le public que l’on a vu samedi contre Amiens (5-0) mérite cela », a-t-il demandé.

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L’AS Saint-Etienne n’a pas réussi à se qualifier directement pour la montée, mais elle ne doit pas baisser les bras. Elle doit plutôt saisir l’opportunité des barrages pour rejoindre l’élite, selon Jean-Michel Larqué. « Fini de larmoyer, fini de se tourner vers le passé. […]. On va tourner la page et désormais regarder droit devant vers la Ligue 1 », a-t-il insisté.

Les conseils éclairés de Larqué aux joueurs de Saint-Etienne

Pour atteindre l’objectif du club, les Verts devront se montrer solidaires et engagés pour défendre les couleurs vertes, lors du match face à Rodez AF, puis lors des barrages contre le 16e de Ligue 1. L’ancien milieu de terrain de l’ASSE leur a filé des consignes avant les trois matchs décisifs.

« Je sais que le football a changé, mais que les jeunes s’inspirent des anciens sur ce qu’il y a de bon. Nous avions des valeurs qui sont immuables dans le sport, qui sont celles de l’altruisme, de la solidarité. […].

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Entre nous, il y avait des forces peut être intemporelles, nous permettant cette amitié, cette solidarité qui nous menait souvent vers la victoire. La victoire, je veux qu’elle soit encore le porte-drapeau, le phare, la lumière des Verts dans les semaines et les mois à venir », a déclaré Jean-Michel Larqué.