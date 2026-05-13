Arabie Saoudite : Coup d’arrêt pour Cristiano Ronaldo !

Cristiano Ronaldo devra attendre une semaine de plus pour remporter son premier titre de champion d’Arabie saoudite. Après le nul contre leur rival d’Al Hilal, Al Nassr n’a plus le droit à l’erreur.

Le titre devra attendre pour Cristiano Ronaldo

Quel match qui s’est déroulé hier à l’Alawwal Park de Riyad entre les deux rivaux de toujours, Al Nassr et Al Hilal. D’un côté, Cristiano Ronaldo et ses camarades à la recherche du premier titre de Saudi Pro League, de l’autre, Karim Benzema et sa bande en mission pour gâcher la fête des Jaunes et Bleus. Du jamais vu qui s’est déroulé au Moyen-Orient la nuit dernière.

Un début de match plutôt simple. Al Hilal a le ballon, mais les actions les plus franches viennent d’Al Nassr. Les hommes du technicien portugais Jorge Jesus sont clairement au-dessus, malgré qu’Al Hilal ne se laisse pas faire. Et malgré une réaction de la Vague Bleue, avec la sublime passe de Milinković-Savić, c’est le portier brésilien Bento qui va empêcher d’abord Benzema de récupérer ce ballon, avant d’aller continuer son effort sur Malcolm pour sauver son équipe.

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Grâce à cette belle domination, Al Nassr ouvre le score dans une ambiance de folie, avec un but sur corner de l’ancien Strasbourgeois, Mohammed Simakan, à la 37ème. Dès lors, Al Nassr continue à montrer sa domination mais rate le cadre plusieurs fois : d’abord sur une frappe de CR7 aux abords des 23 mètres, puis en toute fin de première mi-temps, Kingsley Coman qui rate son face-à-face avec Yassine Bono.

Champion à 10 secondes près

La seconde période fut une sorte de match solo. Inigo Martinez montre à lui seul qu’il est le patron de cette défense, présent sur chaque attaque et chaque action défensive. Et malgré tout ça, ils n’y arrivent toujours pas. Al Nassr ne marque plus, pourtant en train de dominer son adversaire du soir.

Mais parfois, le football peut être magnifique d’un côté et cruel pour l’autre. Avec 8 minutes de temps additionnel, Al Nassr conserve, gagne du temps et se rapproche de son objectif : le titre. Une seule touche, une seule action à la 97:50, à tout pile dix secondes de la fin, long ballon dans la surface, et la connexion Bento – Martinez, qui avait été si bonne pendant toute la rencontre, ne marcha plus. Les deux joueurs se bousculent, Bento perd le ballon et l’envoie dans ses propres filets. Fin du match, un but partout, et le responsable est tout désigné.

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Désormais, pour être champion, il y a deux solutions pour Cristiano Ronaldo et ses camarades : une défaite d’Al Hilal face à NEOM, ou une victoire de leur part face à Damaq le week-end prochain. La fin de saison s’annonce exceptionnelle.