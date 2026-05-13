Mercato OM : Trois noms en tête pour remplacer Habib Beye

Revenu à l’OM pour succéder à Roberto De Zerbi, Habib Beye est plus que jamais sur la sellette. Les dirigeants phocéens auraient déjà trois pistes pour le remplacer cet été.

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L’Olympique de Marseille va vivre un été agité. La nouvelle direction, menée par Stéphane Richard, s’installera pour reconstruire du projet sportif. Grégory Lorenzi est d’ailleurs attendu au poste de directeur sportif. Sa première mission sera capitale : désigner le successeur d’Habib Beye. Le technicien sénégalais ne semble plus en mesure de conserver son poste.

Il n’a pas su remplir ces deux impératifs : une qualification en Ligue des Champions et un parcours jusqu’en finale de la Coupe de France. Ce double échec condamne son avenir, peu importe l’issue du dernier match contre le Stade Rennais au Vélodrome. La direction de l’OM rechercherait déjà un nouveau profil pour diriger le vestiaire.

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Grégory Lorenzi, attendu dans les prochains jours à l’OM, privilégierait même un tacticien francophone ayant une bonne connaissance de la Ligue 1 pour le remplacer. Et selon L’Equipe, trois noms se détachent déjà pour reprendre les rênes de l’équipe première.

Deux favoris, plus un pari inattendu

Le premier est sans doute l’option la plus clinquante : Christophe Galtier. Le technicien français est actuellement en poste au NEOM SC jusqu’en 2027. Et malgré son passé parisien, l’enfant du pays rêve toujours d’entraîner son club formateur. Son désir de revenir à l’OM est un secret de polichinelle.

Le deuxième coach pisté se nomme Bruno Génésio. Le coach de 59 ans arrive au terme de son contrat à Lille. Il sera donc libre de signer où bon lui semble dès cet été. Sa situation contractuelle en fait une cible idéale pour une transition rapide à l’OM.

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Le troisième nom est une surprise puisqu’il s’agit d’Adi Hütter. L’ancien coach de l’AS Monaco est libre de tout contrat depuis octobre dernier. Quoi qu’il en soit, la succession de Habib Beye marquera un tournant décisif pour Marseille. Le choix de Lorenzi devra non seulement rassurer les supporters, mais surtout ramener la stabilité nécessaire au sein d’un club en perte de vitesse.