Mercato PSG :  Luis Campos négocie un deal à 65 M€

Le PSG a fixé le tarif pour Gonçalo Ramos. Un cador de Premier League veut s’offrir cet indésirable du Paris SG cet été.

Mercato PSG : Newcastle prêt à l’offensive pour Gonçalo Ramos ?

Le divorce semble inévitable cet été. Gonçalo Ramos, lassé de son rôle de figurant au PSG, s’éloigne chaque jour un peu plus du projet de Luis Enrique. Le coach espagnol privilégie d’autres options tactiques. En conséquence, l’attaquant portugais se retrouve dans une situation compliquée.

La Premier League guette. Newcastle pourrait prochainement soumettre une offre mirobolante que la direction parisienne acceptera sans hésiter. Les Mapgies cherchent une nouvelle gâchette offensive. Selon le journaliste Sébastien Vidal, le club du Tyneside cible prioritairement le numéro 9 parisien pour animer son attaque.

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L’absence de Coupe d’Europe freine certes l’attractivité sportive du projet, mais l’argument financier compense ce manque. Pour attirer des talents de ce calibre sans le prestige de la Ligue des Champions, les Magpies savent qu’ils devront surpayer. Le prix est fixé : 65 millions d’euros. C’est la somme minimale qu’exige le Paris Saint-Germain pour libérer son joueur et récupérer son investissement initial de 2023.

Pour convaincre l’ancien prodige de Benfica, Newcastle propose un salaire annuel dépassant les 9 millions d’euros. Cette rémunération représente une hausse majeure par rapport à ses revenus actuels en France. Paris ne fera aucun cadeau sur l’indemnité de transfert, même si le club souhaite libérer une place.

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L’enjeu est double. Le PSG veut recruter un profil plus compatible avec la philosophie de jeu de son entraîneur, tandis que Newcastle lutte pour ne pas sombrer dans l’anonymat du milieu de tableau. Gonçalo Ramos, sous contrat jusqu’en 2028, doit désormais trancher. Choisira-t-il de persévérer dans la capitale ou de devenir la nouvelle star de St James’ Park ?