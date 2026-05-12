Mercato FC Nantes : le prochain club de Matthis Abline connu ?

L’attaquant du FC Nantes, Matthis Abline fait craquer un club de Ligue 1 en vue du prochain mercato estival. Une offre va arriver sur la table de Kita dans les prochaines semaines.

Mercato FC Nantes : le Paris FC accélère pour Matthis Abline

Le FC Nantes descend en Ligue 2, mais Matthis Abline refuse de rester dans le navire. L’attaquant de 23 ans s’apprête à plier bagage dès l’ouverture du mercato estival. Sa destination ? Le Paris FC semble en pole position pour l’accueillir.

La fin de saison du Nantais ressemble à des montagnes russes. Il y a quelques jours, il faisait vivre La Beaujoire. Un récital contre l’OM, un but sublime, une prestation XXL, les Canaris reprenaient espoir. Puis, tout a basculé vendredi dernier à Lens. Une défaite amère (0-1) et un joueur sous le feu des critiques.

Abline a manqué l’immanquable. Au lieu de servir Ganago, idéalement placé devant le but vide, il a choisi de frapper. Le poteau de Risser a repoussé ses rêves et ceux des supporters. Dans la foulée, le jeune Lensois Mesloub a crucifié Nantes. Le sort est scellé. Dimanche, contre Toulouse, le FC Nantes fera ses adieux à l’élite. Waldemar Kita doit donc vendre cet été. Abline dispose d’un bon de sortie.

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L’été dernier, Waldemar Kita réclamait 50 millions d’euros. Cette exigence démesurée avait refroidi l’OM et Wolverhampton. Mais la donne change. Avec 8 buts et 7 passes décisives au compteur, le joueur conserve une belle cote, mais la relégation force Nantes à revoir ses exigences à la baisse. Le FCN a besoin de liquidités. Monaco a ouvert le bal avec une offre de 15 millions d’euros. Refus cash.

Le Paris FC attend son heure. Déjà sur le coup l’an passé, le club de la capitale dispose de moyens colossaux grâce à l’arrivée de la famille Arnault. Selon Foot Mercato, une offre est en préparation. L’été dernier, le PFC avait proposé 25 millions d’euros. Il faudra sans doute aligner un montant similaire pour convaincre la direction nantaise.

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Le profil de Matthis Abline attire. Le crack français est aussi sur les tablettes de l’AS Roma et de Crystal Palace. Antoine Kombouaré, qui l’a dirigé à Nantes et officie désormais au Paris FC, rêve de le retrouver. Pour rafler la mise et doubler la concurrence européenne, Paris devra sortir le carnet de chèques sans tarder.