Mercato Fenerbahçe : Une offre à venir pour Julian Brandt ?

Julian Brandt, ayant disputé son dernier match à domicile avec Dortmund vendredi soir, serait déjà dans le viseur de plusieurs clubs. Et Fenerbahçe est déjà dans la course pour récupérer le numéro dix allemand.

Mercato : Fenerbahçe en pole position pour Julian Brandt ?

Libre de tout contrat à l’été 2026, Julian Brandt ne prolongera pas l’aventure dans la Ruhr. L’Allemand va donc quitter le Borussia Dortmund après 7 années ayant marqué les fans dans les bons comme les mauvais moments. L’ancien joueur de Leverkusen cherche donc, à 30 ans, un endroit où entamer une dernière aventure, dans un pays où l’ambiance est similaire au Mur Jaune du Signal Iduna Park.

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Après une énième saison ratée par le Fenerbahçe, la tendance est déjà à la reconstruction. C’est dans ce contexte que le club se positionne sur Julian Brandt, pour accompagner Marco Asensio, tout juste revenu de blessure. Dans son profil de joueur plutôt polyvalent, Brandt serait l’homme qu’il faut à cette équipe pour aider dans le milieu de terrain, aussi bien offensivement que défensivement.

D’après Fanatik, la tendance est portée vers de vraies discussions sur le futur de l’international allemand. Niveau argent, on parle d’un salaire à hauteur de 6-7 millions d’euros net. De quoi offrir la belle vie au numéro dix.

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Sans oublier qu’il est également surveillé par Galatasaray, qui aimerait l’avoir pour aider Gabriel Sara, mais aussi pour remplacer un Ilkay Gündogan vieillissant qui peut prendre sa retraite prochainement. On n’a pas fini encore d’entendre parler de ce dossier.