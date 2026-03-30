Mercato : 9M€ ! Un SRFC tente un gros coup en Ligue 1

En pleine préparation de la saison prochaine, le SRFC s’active en coulisses sur un gros dossier en Ligue 1. L’entraîneur Franck Haise a déjà validé le profil.

Mercato : Le SRFC veut déloger un cadre de Brest

Grand artisan de la réussite du Stade brestois des trois dernières saisons, Kamory Doumbia suscite de plus en plus d’intérêts, en France et à l’étranger. Déniché par le Stade de Reims en 2021, Kamory Doumbia a bien grandi depuis maintenant cinq ans. Le milieu de terrain qui porte aujourd’hui les couleurs du Stade Brestois est l’un des piliers de l’effectif breton.

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Solide, régulier et efficace, l’international malien fait partie des valeurs sûres du Championnat de France depuis maintenant deux ans. Un talent qui commence à susciter des intérêts plus grands que le projet brestois. À 23 ans, Kamory Doumbia n’est pas certain de s’éterniser à Brest. Si son contrat a été verrouillé par les dirigeants bretons (juin 2029), sa situation commence à faire des envieux.

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Selon Média Foot, le Stade Rennais FC se serait renseigné cet hiver sur le dossier. Des Rennais particulièrement intéressés à l’idée d’installer Kamory Doumbia dans l’entrejeu des Rouge et Noir. Avec 5 buts et 3 passes décisives, Kamory Doumbia réalise une nouvelle saison probante. Et il n’y a pas que les clubs français qui s’intéressent à lui.

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En Bundesliga, plusieurs écuries auraient également coché son nom. Les noms des clubs n’ont pas encore filtré, mais des proches du joueur ont pu confirmer à Média Foot des approches très concrètes. Brest devrait recevoir des offres dans les semaines à venir. Lié au club breton jusqu’en juin 2029, Kamory Doumbia est évalué à 9 millions d’euros sur Transfermarkt.

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